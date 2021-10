Monsieur Paganini fait des caprices

Les caprices, des pages virtuoses du violoniste et compositeur Nicolo Paganini, que l'on surnomme aussi le plus grand violoniste de tous les temps.

Quelle musique entendez-vous sur " La Belle Simonetta " ?

Participez à la programmation musicale de l'Allegretto du vendredi 8 octobre, en vous inspirant du tableau " La Belle Simonetta " de Sandro Botticelli, visible dans l'exposition "Artiste & Designer Botticelli".

Jusqu'au 24 janvier 2022 le Musée Jacquemart André célèbre Sandro Botticelli (1445 – 1510) et son atelier, en exposant une quarantaine d’œuvres du peintre accompagnées de quelques peintures de ses contemporains florentins sur lesquels il a eu une influence particulière. Botticelli est sans doute l’un des peintres les plus connus de la Renaissance italienne, l'exposition le présente dans son rôle de créateur, mais également d’entrepreneur et de formateur.

