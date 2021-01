Miroir, miroir, dis-moi...

Des oeuvres en miroir, des contes, des miroirs à facettes, des mythes... Avec Haydn, Mozart, Arvo Part, Franck Churchill, Ketelbey, Les Frères Jacques....

« Alice traverse le miroir » jeudi 7 janvier à 14h30 et samedi 9 janvier à 17h30, en direct en direct du Théatre de la ville sur son site ou son facebook.

En 2018 avec « Alice et autres merveilles » la troupe du Théatre de la ville, réouvrait le fascinant livre d’Alice, héroïne éternelle dont les mystérieuses aventures fascinent toutes les générations.

Aujourd’hui l’aventure se poursuit avec « Alice traverse le miroir ».

Il était impensable de semer Alice en si bon chemin. « L’autre côté du miroir » est un peu plus inquiétant que « le pays des merveilles ». Alice y retrouve les mêmes Reines Blanche et Rouge, encore plus étranges, bavarde avec des fleurs vivantes et un gros Humpty-Dumpty à tête d’oeuf.

Dans ce monde étrange, tout marche sur la tête: le temps, la mémoire, les distances, le haut, le bas, le réel et le virtuel. Alice vole en apesanteur dans une image d’escalier et rencontre des héroïnes qui pourraient être ses descendantes: Dorothy, née du Magicien d’Oz, Zazie la môme de Queneau, et Rose, une fille d’aujourd’hui…..

Texte : Fabrice Melquiot d’après Lewis Carroll

Mise en scène : Emmanuel Demarcy-Mota

Avec : Isis Ravel, Jauris Casanova, Valérie Dashwood, Sandra Faure, Philippe Demarle, Sarah Karbasnikoff, Stéphane Krähenbühl, Walter N’guyen



Quelle musique entendez-vous sur "Petite gitane et Manitas de Plata" ?

, © Sabine Weiss / Courtesy Les Douches la Galerie, Paris.

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 8 janvier en vous inspirant de la photo de Sabine Weiss"Petite gitane et Manitas de Plata".

Cette photo est visible dans l'expositionSabine Weiss, sous le soleil de la vie, proposée par Les Douches La Galerie à Paris, jusqu'au 20 février 2021. Vos propositions via Contactez-nous.

