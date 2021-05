Matinée Mandoline ...

Elle a six cordes doubles, elle est apparue en Italie et en Espagne au XVIe siècle... bienvenue à la mandoline aux côtés de Julien Martineau ! Nous nous envolerons ensuite vers Buenos Aires dans la salle légendaire du Teatro Colón.

Les Tuyaux de Kerscho !

Le Festival d’Auvers sur Oise fête ses 40 ans !« Opus 40 »

L'Opus 40 propose une programmation riche et variée, comme par exemple la découverte de l’Histoire du Château de Méry-sur-Oise raconté par Eve Ruggieri, accompagnée du pianiste Nicolas Chevereau. Dimanche prochain, le 23 mai, Jean-Charles Gandrille sera à l’orgue et Salvatore Pace au saxophone pour interpréter Bach, Edvard Grieg, Thierry Escaich, Fauré ou encore Moussorgski ! concert gratuit sur réservation.

Le Festival d’Auvers sur Oise se révèle à la fois baroque, classique, romantique, lyrique ou contemporain….Courant juin, d’autres artistes seront à l’affiche, tels que Elina Garan_č_a, Thibaut Garcia, Patricia Petibon, Félicien Brut….

Des places à gagner !

"Schumann, La Nuit des Rois "par Insula orchestra à la Seine Musicale le 19 mai à 19h.

Laurence Equilbey, Accentus, Insula orchestra et quelques solistes proposent une soirée autour de Robert Schumann. Les rois, les reines, l’amour, les meurtres et la malédiction seront les thématiques dominantes de ce spectacle lyrique, magnifié par la mise en scène, au plateau et en vidéo, d’Antonin Baudry.

Programme :

Le Page et la fille du roi

La Malédiction du chanteur

Requiem pour Mignon

Nachtlied

La chronique : " Les grands Macabres "

Pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale :

Programmation musicale :

Narcisse Bousquet

Air varié : Bolèro pour flageolet et orchestre Hugo Reyne, direction

MUSIQUES A LA CHABOTTERIE

Mikhail Glinka

Bolero

Inga Fiolia, Piano

GRAND PIANO

Charles Lecocq

Le Coeur et la main : Un soir Perez le capitaine (Acte II) Air de Micaela (Boléro)

Joan Sutherland : Soprano, Micaela

Orchestre de la Suisse Romande

Richard Bonynge, direction

DECCA ELOQUENC

Benjamin Britten

Soirées musicales op 9 : March / Canzonetta / Tyrolienne / Boléro / Tarentelle

Orchestre du Théâtre Bolchoi

Guennadi Rojdestvenski, direction

MELODIYA

Django Reinhardt

Troublant boléro

Guitare Stéphane Grappelli : Violon

Gianni Safred : Piano

Carlo Pecori : Contrebasse

Aurelio De Carolis : Batterie

LABEL OUEST

Piotr Ilitch Tchaïkovski / Claude Debussy

Le lac des cygnes op 20 : Acte III n°21 : Danse espagnole - arrangement pour piano à 4 mains

Cyprien Katsaris : Piano

Etsuko Hirose : Piano

PIANO

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Casse-Noisette op 71, Suite : Danse espagnole Orchestre Du Conservatoire De Paris

Anatole Fistoulari, directionDECCA ELOQUENCE

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Le lac des cygnes op 20 : Acte III n°21 : Danse espagnole Orchestre Symphonique De Londres

Anatole Fistoulari, direction

DECCA ELOQUENCE

Carl Czerny

Trio brillant avec piano en La Maj op 211 n°2 : 3. Bolero - Rondo. Allegro vivo

Sun-Young Gemma Shin : Violon

Benjamin Hayek : Violoncelle

Samuel Gingher : Piano

NAXOS

Besame Mucho

Orchestre Luis Mendoza

CARRERE

Gioacchino Rossini

Album italien : 3. Tirana alla spagnola - pour mezzo-soprano et piano

Cecilia Bartoli : Mezzo-soprano

James Levine : Piano

Decca

Etienne Nicolas Méhul

Les deux aveugles de Tolède : Ouverture

Orchestre De Bretagne

Stefan Sanderling, direction

ASV CD DCA

Hector Berlioz

Benvenuto Cellini : Quand j'aurai votre âge (Acte I) Air de Teresa

Anna Netrebko : Soprano

Orchestre Philharmonique de Vienne

Gianandrea Noseda, direction

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Giuseppe Verdi

I vespri siciliani : Merce dilette amiche (Acte V) Air d'Elena et Choeur

Elena Mosuc : Soprano

Choeur Academique

Ivan Goran Kovacic Luka Vuksic

Orchestre Philharmonique De Zagreb

Ivo Lipanovic, direction

SOLO MUSICA

Frédéric Chopin

Bolero en Ut Maj / La Maj op 19 pour piano

Arthur Rubinstein : Piano

RCA RD

Isaac Albéniz

Iberia : Cahier I : El Puerto

Alicia De Larrocha : Piano

DECCA

Hervé

Medley : Le petit Faust : Valse / L'oeil crevé : Galop / Chilpérie : Boléro et Polka / Le petit Faust : Polka

Orchestre Des Concerts Lamoureux

Marcel Cariven, direction

BELTER

Beck's bolero

Jeff Beck

RHINO RECORDS

Maurice Ravel

Boléro Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Riccardo Chailly, direction

DECCA