Un jeudi vert

En Alsace et plus à l'est dans les pays germaniques, le Jeudi Saint est vert. Dans cette période de renouveau on se nourrit de légumes verts pour purifier le corps et accompagner l'esprit, avec Rameau, Lecoq, Lou Harrison, Zelenka, Rimski-Korsakov...

Les Tuyaux de Kerscho !

Cette année le Festival de Pâques d’Aix en Provence, est en streaming tous les jours jusqu’au dimanche 11 avril

Le Festival d’Aix en Provence et son directeur artistique le violoniste Capuçon nous offrent une programmation exigeante, réjouissante et éclectique : demain vendredi 2 avril, Raphaël Pichon et son ensemble Pygmalion donneront La Passion selon Saint Matthieu, samedi 3 c’est le Sirba Octet qui mènera la danse, dimanche 4 le trio Karénine ensoleillera la matinée, suivront Les Siècles de François-Xavier Roth, Barbara Hannigan & Friends, Martha Argerich et Daniel Barenboïm, Maria Joao Pires, Léa Desandre et l’ensemble Jupiter, l’Orchestre National de France, Lucienne Renaudin Vary & Thomas Leleu….

Mais dès ce soir à 20h30, ce sont les Vingt Regards sur l’Enfant Jésus de Messiaen qui seront sous les doigts de Momo Kodama

C’est à une véritable rencontre avec la culture Navajo que nous convientNahasdzáán deThierry Pécou et les « Détours de Babel », ce soir à partir de 19h.

Les Indiens Navajo ont élaboré une vision du monde fondée sur Hozho, un terme signifiant à la fois beauté, harmonie avec l’environnement et le cosmos, et équilibre des liens sociaux et familiaux. La société traditionnelle navajo déploie toute son énergie à préserver Hozho dont les hommes et les femmes médecine sont les garants.

Au plus près du livret écrit par la poétesse navajo Laura Tohe, l’oratorio composé par Thierry Pécou, Nahasdzáán ou Le monde scintillant, mêle dans une poésie pure chant, musique, danse et animaux et se veut une libre re-création de cette Voie navajo, interrogeant les déséquilibres sociaux et environnementaux que l’homme inflige à la Terre-mère.

Ce soir sur son site internet le festival les Détours de Babel nous ouvre les portes de ce monde, avec :

à 19h une table ronde en présence de Thierry Pécou, de la spécialiste de culture navajo Marie-Claude Strigler, de Laura Tohe, de l’homme médecine Rex Lee Jim et du chorégraphe Luc Petton, avec pour thème : « La culture Navajo en écho aux préoccupations occidentales contemporaines ».

Nahasdzáán (capté en mai 2019 au Théâtre de Caen), sera diffusée à 20h.

C’est gratuit et une note de programme est téléchargeable.

Et si les théâtres peuvent ouvrir à nouveau leurs portes, « Le Volcan » (scène nationale du Havre) présentera « Nahasdzáán » le 12 mai prochain

à réécouter AUDIO 5 min émission La chronique d'Aliette de Laleu Musiques amérindiennes : le chant des Sioux et des Navajos

La chronique : " Les grands Macabres " :

Pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale