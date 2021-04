Lundi de Pâques

Avec Vivaldi, Gounod, Mendelssohn, Bach, Mahler, Telemann, Heinichen, Pachelbel, Buxtehude....

Allegretto Animato :

Les Poussins de Modest Moussorgski

Les Tuyaux de Kerscho !

LeLondon Handel Festivalnous convie à un " Messie revisité " sous la baguette de Laurence Cummings, en direct de St George's de Londres ce soir lundi 5 avril à 20h (heure française)

Pour cet évènement unique, Le Messie de Haendel d'un genre particulier, le chef Laurence Cummings a réuni autour des solistes et du London Handel Orchestra, les choeurs participants au Handel Singing Competition. Ces derniers et le choeur "Sing at home", soit 500 participants du monde entier, ont préparé et pré-enregistré les chorals du Messie, qui seront intégrés à l'oeuvre.

L'évènement se déroule à l'église St George’s dans le quartier de Mayfair au coeur de Londres, la paroisse de Haendel à laquelle il se rendait souvent.

L'accès est gratuit, en direct et en streaming sur Facebook et YouTube puis disponible sur la chaîne YouTube du London Handel Festival jusqu'au 29 avril.

En suivant ce lien et en vous inscrivant via ‘Book Tickets’ vous recevrez un lien pour accéder au concert et pour télécharger le programme.

Parmi les partenaires de " Sing at home chorus ", les choeurs des universités d'Austin (Texas), de Toronto (Canada), d'Harvard (Massachusetts), de Trinity College (Dublin)... Le choeur de la NDR (la radio allemande), et bien d'autres....

Lucy Crowe (soprano)

Lestyn Davies (contre-ténor)

Nathan Vale (ténor)

Edward Grint (bariton-basse)

London Handel Orchestra

Laurence Cummings (direction)

