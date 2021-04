Les voix du ciel

Avec Marini, Scarlatti, Vivaldi, Byrd, Porpora, Britten....

Les Tuyaux de Kerscho !

Récital du multi-instrumentiste et chanteur kurde Ruşan Filiztek, jeudi 22 avril à 20h sur le site de la " Maison des Cultures du Monde".

Sur une inspiration de la chanteuse et oudiste Waed Bouhassoun, la Maison des Cultures du Monde initie un cycle de concerts en ligne, intitulé " Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs " avec de musiciens solistes basés en France. Il s'agit non seulement de partager des moments de découverte musicale mais aussi de soutenir les interprètes de musique traditionnelle privés actuellement de toute ressource.

Originaire de Diyarbakir en Turquie, Ruşan Filiztek a donné son premier concert à Paris, en 2016, dans le cadre du Festival de l’Imaginaire. Depuis, il poursuit une carrière couronnée de succès, il est lauréat du Prix des Musiques d’ICI en 2019.

Ces concerts sont enregistrés dans la Maison des Cultures du Monde, l'ancien prieuré des Bénédictins (XVIIe s.) à Vitré.

Rendez-vous jeudi 22 avril à 20h, en direct sur Youtube et sur Facebook de la Maison des Cultures du Monde

Nouvelle production du rare " La Mort à Venise " de Britten, jusqu'au 17 avril sur le site de l'ONR.

En 1970 Benjamin Britten met en musique la fameuse nouvelle de Thomas Mann avec l’aide de sa librettiste Myfanwy Piper. Elle adapte pour la scène La Mort à Venise qui est, entre autre, une réflexion sur l’art.

Le compositeur invente un monde de poésie et de mystère, où le spectateur pénètre dans l’âme même de Gustav von Aschenbach, un écrivain vieillissant en visite à Venise qui se demande s’il ne s’est pas fourvoyé dans sa recherche de la beauté.

Face à l’Aschenbach de Toby Spence, chanteur familier de la musique de Britten, Scott Hendricks incarne les sept personnages auxquels se confronte l’écrivain au fil de ses errances.

Les metteurs en scène Jean-Philippe Clarac et Olivier Deloeuil se joignent au chef d'orchestre Jacques Lacombe pour donner vie à cette œuvre testamentaire, ultime ouvrage de l’un des génies de l’opéra du XXe siècle, et rarement à l’affiche des théâtres lyriques notamment en France.

Avec le Chœur de l'Opéra national du Rhin et l'Orchestre symphonique de Mulhouse, jusqu'au 17 mai sur l'espace L'OnR chez vous et pour en savoir plus c'est ici

Quelle musique entendez-vous sur "Le déjeuner des canotiers" ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 23 avril, en vous inspirant du tableau " Le déjeuner des canotiers" d'Auguste Renoir, visible en ce moment sur les panneaux publicitaires de la ville de Saint Dizier (52) en Haute-Marne.

La chronique : " Les grands Macabres "

Pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale :