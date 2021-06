Les voix de Boris Vian

Connus et méconnus, chansons et opéras de Boris Vian et de ceux qu'il écoutait. Avec Duke Ellington, Mozart, Bartok, Bach, Denisov, Milhaud,... Et Boris Vian bien sûr !

Boris Vian, à droite sur le capot de la voiture, dans " Le Chevalier de neige ", spectacle musical écrit en 1953 par Boris Vian avec une musique de Georges Delerue, il est présenté pour la première fois en août 1953 au Festival de dramatique de Caen, © Getty / Reporters associés/Gamma-Rapho