A toutes les sources :

source de la lumière divine, des cours d'eau, des fontaines, pour réveiller nos ressources intérieures, voire retourner aux sources, avec Canteloube, Liszt, Leon Minkus, Léo Delibes...

Agenda :

L’ensembleCalliopéeen concert à la 19ème édition des « Rencontres musicales de Saint-Cézaire-sur-Siagne » (Alpes-Maritimes) qui se déroulent jusqu’au samedi 29 août.

L’ensemble Calliopée et sa directrice artistique Karine Lethiec proposent une immersion dans leur nouvelle création « CosmoSono », un voyage musical entre l’art et la science, un hommage aux récentes détections des ondes gravitationnelles. Pour ce projet Calliopée s’associe au photographe Raphaël Dallaporta, à l’astrophysicien Peter Wolf, spécialiste de l’Espace-Temps, au compositeur Kryštof Mařatka, qui développe un travail autour de l’Art pariétal, et Tony Di Napoli qui construit et joue des lithophones, un des premiers instruments sonores composés de la même calcite que celle des grottes.

Ce moment musical dans la Grotte de Saint-Cézaire réunit performance, musique et vidéo.

L’EnsembleIl Convitosera samedi 29 août à Église de Salles-sur-Mer en Charente-Maritime à 17h & à 19h30 et le dimanche 30 août à la Collègiale de Oiron dans les Deux-Sèvres,

pour deux programmes consacrés à Beethoven : « Le Destin frappe à la porte ! » et « Joyeux anniversaire Beethoven », portés par la soprano Camille Poul, Claire Gratton au violoncelle et Maude Gratton au pianoforte.

Fondé en 2015 autour du clavecin, du pianoforte ou de l’orgue de Maude Gratton, il Convito s’appuie sur une équipe de solistes d’envergure internationale et défend un répertoire baroque, classique et romantique sur instruments historiques, avec l'objectif de mettre en lumière les liens entre Musique, Art et Histoire, renouveler le rapport entre publics et interprètes et interroger le rapport entre patrimoine et modernité.

« Artistes déconfinés en jardin »avecl’Ensemble Justinianales mardi 25 et jeudi 27 août à 17h et 19h30 à By et Burgille dans le Doubs.

L’Ensemble Justiniana s’attache à sortir l’opéra de ses bâtiments grandioses et l’imagine pour tous, chaque été il propose des opéras promenades avec la volonté de mettre en valeur des villages et de toucher un public de tout âge, familial, local et curieux, pas nécessairement mélomane ou connaisseur. Ces spectacles itinérants sont joués en plein air, dans un décor naturel et chaque fois différent, avec la complicité des villageois.

Le nouvel opéra promenade est reporté en 2021, d'ici là la compagnie a imaginé une production s’adaptant à la situation sanitaire du moment : «Artistes déconfinés en jardin - Concerts aux quatre coins des jardins », avec :

Igor Bouin (basse), Anne-Laure Hulin (soprano), Yann Rolland (contre-ténor), Julia Szproch (soprano), Pierre Chalmeau (piano), Carjez Gerretsen (clarinette), René Lagos-Diaz (guitare)… Ils sont en tournée jusqu’au 31 août.

Des places à gagner !

viacontactez-nous

Quelle musique entendez-vous sur "La galerie du HMS Calcutta (Portsmouth)" ?

, © Tate, Londres, Dist. RMN-Grand Palais / Tate Photography

Ce tableau de James Tissot est visible au sein de l'expositionJames Tissot L'ambigu moderneau Musée d'Orsay jusqu'au 13 septembre.

vos propositions viacontactez-nous

La chronique : " Les grands Macabres " :

pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale,c'est ici!