Les sorcières de onze heures

Un aréopage de sorcières défile aujourd'hui, certaines aimaibles... d'autres moins, avec Humperdinck, Thomas Morley, Tansman, Dowland, Durell, Ligeti...

Agenda des Régions :

Jeudi 29 octobre (vérifier l’horaire sur le site) et samedi 31 octobre à 18h le pianiste Nicholas Angelich et l’Orchestre National de Lyondirigés par Ben Glassberg, donnent la 5ème symphonie de Schubert et le Troisième Concerto de Rachmaninov,

ce concerto écrit sur le navire qui conduisait le compositeur à New York, évoque l’implacabilité du destin, l’appel de l’ailleurs, l’exil forcé. La masse orchestrale offre un écrin opulent au piano et à sa profusion de thèmes virtuoses, sous les doigts de Nicolas Angelich, ils exprimeront la passion et la vie dont cette œuvre est pleine.



Samedi 24 octobre Joël Suhubiette et l'Ensemble Jacques Modernesont à 20h30 à l’Église Saint-Antoine de Loches pour présenter « Au long de la Loire, à l'écoute du fleuve... » le programme de leur dernier disque.

Joël Suhubiette a conçu ce programme comme une ode à la Loire et il a souhaité mettre en avant la création par le biais d’une ouverture sonore réalisée par l’audio-naturaliste Boris Jollivet. Ces sons viennent s'intercaler en intermède des pièces musicales.

La mise en relation de la musique de la Renaissance avec les véritables sons de la nature permet ainsi d'instaurer un dialogue aux multiples facettes : musique acoustique et polyphonies de la Renaissance, histoire et avenir, nature et culture…

Pour Joël Suhubiette, « c'est une invitation à un voyage musical, une nouvelle source sonore, un imaginaire poétique qui s'ajoute à la beauté toute abstraite de la musique ».



Dimanche 1er novembre à 18h le festival "Musiques Démesurées" invite l’EOC au Conservatoire Emmanuel-Chabrier de Clermont-Ferrand,

Dans sa volonté de favoriser l’accès aux musiques contemporaines il invite l’Ensemble Orchestral Contemporain dirigé par le conpositeur Bruno Mantovani pour un concert commenté autour d’une pièce emblématique du répertoire contemporain : le Kammerkonzert de György Ligeti.

Grâce au format en diptyque du concert commenté, le chef et les musiciens donnent dans un premier temps les clés d’écoute qui guident et aiguisent l’oreille, pour ensuite faciliter l’immersion du public dans l’œuvre musicale, c’est un format qui s’adapte parfaitement à la découverte d’œuvres incontournables et fondatrices, comme cette pièce.

La chronique : " Les grands Macabres " :