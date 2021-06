Les salles mythiques : Le Théâtre du Palais Royal

Le premier Théâtre du Palais Royal abrite l'Académie royale de musique et la première représentation des Indes Galantes... Avec Guillaume Bouzignac, Rameau, Strauss, Bach, Gluck, Nicolas Forme, Lully...

Le pianiste Moye Kolodin est àMaison Heinrich Heinedimanche 13 juin à 18h.

Fils de parents pianistes, Moye Kolodin est né à Fribourg en 1987 où il commence sa formation. Il étudie avec Jacques Rouvier au CNSM de Paris et à l’Université des Arts de Berlin, dès son plus jeune âge, il obtient de nombreux prix.

Depuis Moye Kolodin se produit en tant que soliste, mais passionné de musique de chambre il donne régulièrement des concerts en trio et en quintette et avec le quatuor Bélon, dont il est membre.

On a pu l'entendre à Stuttgart, Leon, Berne, Los Angeles et la Maison Heinrich Heine à Paris, dont il est un habitué.

Au programme de ce dimanche 13 juin :

Bach : Partita n°1

Bach/Busoni : Chaconne de la partita n° 2 en ré mineur

Brahms : Sonate n°3 en fa mineur, op. 5

Mercredi 9 juin,La Chauve-Sourissur grands écrans dans plus de 30 communes de Bretagne et des Pays de la Loire sur 8 TV régionales, sur France Bleu et de nombreux sites Internet.

Sous l'égide de d'Angers-Nantes opéra et de l'Opéra de Rennes, toute la Bretagne et les Pays de Loire vont résonner de la musique de Strauss ce mercredi 9 juin : de l'Ile d'Yeu à La Flèche en passant par Nantes, Aradon, Angers, Lamballe, Rennes... L'Orchestre de Bretagne dirigé par Claude Schnitzler donnera vie à La Chauve-Souris, célèbre opérette de Johann Strauss.

Elle sera retransmise gratuitement sur grands écrans dans plus de 30 communes à 20h, le spectacle sera également diffusé à 20h30 sur 8 télévisions régionales, sur les sites internet de France 3 Bretagne et Pays de la Loire, sur France Bleu et les comptes Facebook de nombreux partenaires. Gratuit et sans réservation !

Inspirée d’une pièce française, La Chauve-Souris, fut le coup d’essai mais surtout le coup de maître de Johann Strauss II, le roi de la valse et de l’opérette viennoise. Un chef-d’oeuvre qui n’a jamais pris l’ombre d’une ride et qui symbolise l'âge d’or de Vienne. La mise en scène de cet évènement est signée Jean Lacornerie.

La chronique : " Les grands Macabres "

