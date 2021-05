Les salles mythiques : la Salle Gaveau de Paris

Élégant écrin consacré en majorité à la musique de chambre et aux récitals de piano, la Salle Gaveau a été inaugurée le 3 octobre 1907. Un Allegretto en compagnie de Ravel, Poulenc, Gluck, Brahms et bien d'autres.

Les Tuyaux de Kerscho !

La Passion selon Saint-Jeande Jean-Sébastien Bach, coproduction du Théâtre du Châtelet et du Teatro Arriaga de Bilbao, sera disponible gratuitement sur la plateforme OperaVision à partir du 4 juin à 19h pour une durée de six mois.

La Passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach arrive sur la plateforme OperaVision dans une mise en scène de Calixto Bieito, portée par Les Talens Lyriques et le Chœur de Paris, tournée au Théâtre du Châtelet.

Quelle Musique entendez-vous sur "Le peintre de la tour Eiffel" de Marc Riboud ?

, © Marc Riboud ©Fonds Marc Riboud au MNAAG

Participez à la programmation musicale de l'Allegretto du vendredi 4 juin, en vous inspirant du tableau "Le peintre de la tour Eiffel" de Marc Riboud, visible en ce moment auMNAAG, dans la cadre de l'exposition "Marc Riboud. Histoires possibles", du 17 mai au 6 septembre 2021.

La chronique : " Les grands Macabres "

La chronique : " Les grands Macabres "