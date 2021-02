Les salles mythiques : la Fenice

Avec Verdi, Liszt, Rossini, Cimarosa, Poulenc, Bartok, Stravinsky....

Les Tuyaux de Kerscho !

C’est la 4e édition de « L’Envers du décor » au Palais de la Porte Dorée jusqu’au 28 février

L’Envers du décor est un rendez-vous artistique et contemporain du Palais de la Porte Dorée, 100% numérique cette année.

Danse, cirque, musique, performance, dessin, les artistes prennent possession des lieux à travers douze performances filmées inédites, qui jouent avec les richesses architecturales du bâtiment.

Parmi ces 12 performances nous avons choisi « Décors/ A corps », dans laquelle chaque artiste est invité à explorer les multiples facettes du Palais en faisant interagir les corps en mouvement avec les espaces.

Privé de ses visiteurs, le Palais se transforme alors en un immense terrain de jeu créatif pour des artistes dont on suit les déambulations via une série de huit vidéos, chacune d’elles offre un regard nouveau sur ce Palais Art déco, construit pour l’Exposition coloniale de 1931.

Dans l’une de ces vidéos, devant le bas-relief qui orne la façade du Palais, retentit le saxophone de Mehdi Chaïb. Il improvise une mélodie jazz aux sonorités orientales en progressant sous la colonnade. Dans un jeu d’allers-retours, la caméra suit au plus près le musicien et les détails de la tapisserie de pierre qui le surplombe. La musique intemporelle de Mehdi Chaïb évoque des traditions séculaires tout en les ancrant pleinement dans le présent.

Le concert de mercredi 10 février à 20h en direct sur FM,Fabien Gabbel dirige le Philhar et Håkan Hardenbergerdans le Concerto pour trompette de Tomasi

Le trompettiste suédois, Håkan Hardenberger, est un familier de l’Orchestre Philharmonique de Radio France. A l’Auditorium de Radio France, ils interpréteront dans une version qui n'a jamais été entendue en France, le joyeux et jubilant concerto d’Henri Tomasi sous la direction de Fabien Gabel, qui est un enthousiaste défenseur d’un compositeur dont il nous proposera aussi les Fanfares liturgiques. Puis on glissera de la Méditerranée à la côte Basque avec Maurice Ravel, dont on entendra les Valses nobles et sentimentales et la suite du ballet Ma mère l'Oye.

Concert sans public diffusé en direct sur FM.

