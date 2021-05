Les Salles mythique : Le Semperoper de Dresde

Après deux destruction, le troisième Semperoper, qui porte le nom de son architecte et habrite le Staatsoper Dresden, est inauguré le 3 février 1985. Avec Ketelbey, Weber, Strauss, Haydn, Johann Wilhelm Furchheim...

VIBRE ! Le Festival des Quatuors à cordes se déroule à Bordeaux et dans sa Région jusqu’au 10 juin.

Quatuors à Bordeaux est le grand rendez-vous annuel du quatuor à cordes, le festival organisé au printemps cède la place tous les trois ans, au Concours International de Quatuor à Cordes.

Quatuors à Bordeaux place les jeunes artistes au cœur de son engagement, accordant une attention particulière à la transmission et à la détection des talents de demain.

Le Quatuor Modigliani est le nouveau directeur artistique du festival qui s'intitule maintenant " Vibre ! ". Les quatuors à cordes se produisent dans des lieux dédiés à la musique classique ou plus inattendus, au programme des dialogues inédits entre différentes formes artistiques, danse, cinéma, art visuel et musiques actuelles ainsi que des conférences et des rencontres avec le public.

Quatre jeunes quatuors parmi les plus prometteurs de la scène internationale, sont aussi invités à se produire et à bénéficier d’ateliers et de master-classes.

Nos places sont pour le concert du 28 mai, " Le Pari des Bretelles ", avec l’accordéoniste Félicien Brut qui entraîne avec lui le Quatuor Hermès et le contrebassiste Edouard Macarez dans un programme riche en surprises, qui va de Jacques Brel à Astor Piazzolla, en passant par Prokofiev ou Gershwin, de la musique populaire à la musique savante.

Les sept péchés capitaux de Bertolt Brecht et Kurt Weill sont au Théatre de l’Athénée du 27 mai au 5 juin.

Avec ces Sept péchés capitaux Bertolt Brecht et Kurt Weill proposaient une variation, aussi neuve que grinçante, du thème de la jeune fille pauvre et pure dévoyée par la société.

Exilés à Paris pour échapper au nazisme, ils composaient en 1933 ce « singspiel », un grand récit expressionniste mettant en scène Anna, le personnage dédoublé d’une même jeune fille. Anna la chanteuse et Anna la danseuse qui traversent l’Amérique capitaliste des années 30 en sept étapes, commettant sept péchés capitaux, que Brecht transforme en sept vertus.

Dans cette production du Théatre de l'Athénée, un roadtrip qui se déroule au Mississippi, le metteur en scène Jacques Osinski a confié le rôle d'Anna 1, la chanteuse, à la jeune mezzo-soprano Natalie Pérez et celui d'Anna 2, la danseuse, à Noémie Ettlin. Les costumes sont d'Hélène Kritikos.

L'Orchestre de chambre Pelléas est dirigé par Benjamin Levy. Les costumes sont

Nos places sont pour samedi 29 mai à 19h.

