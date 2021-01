Les Salles myhtiques : Le théâtre Bolchoï

Visite et évocation du Théatre Bolchoï à Mouscou, avec Tchaïkovski, Moussorgski, Rachmaninov, Grieg, Chostakovitch...

Les Tuyaux de Kerscho !

Rencontre des pianistes Philippe Bianconi et Clément Lefebvre à laSalle Cortotce mardi 19 janvier à 19h

Ponctuellement, "Les Nuits du Piano" favorisent la rencontre deux artistes qui vont ainsi partager la même scène, symbole d’une transmission intergénérationnelle ou partage simple de la connaissance, ces rencontres sont surtout le fruit d’une admiration réciproque autour d'un programme choisi en concertation.

Clément Lefebvre et Philippe Bianconi, interpréteront tour à tour des œuvres du répertoire romantique et de la musique française impressionniste.

Clément Lefebvre Ravel :

Sonatine en fa d m M40

Miroirs (extrait)

Une barque sur l’océan en fa dièse mineur M43

Wagner/Liszt : La mort d’Isolde

Liszt : Années de pèlerinage I - Suisse, S 160: No. 6 La vallée d'Obermann

Schumann/Liszt : Widmung op.25 No. 1

Philippe Bianconi :

Debussy: Six Etudes

Chopin: Scherzo n° 3 en do # mineur opus 39

Scherzo n° 4 en Mi Majeur opus 54

Le concert-rencontre se déroulera à huit clos et les auditeurs auront un accès gratuit sur la page Facebook ou via le site de "Nuits du piano"

Récital du pianiste Jean-Paul Gasparian en direct du Musée Guimet et sur RecitHall, dans le cadre de la saison desPiannissimes, ce mercredi 20 janvier à 19h.

A 18 ans, Jean-Paul Gasparian se distinguait par un premier prix de philosophie au Concours Général et de nombreux prix à différents concours de piano ! Après de brillantes études au CNSMD de Paris complétées par des master classes à Moscou auprès de grands maitres russes, il publie 2 CDs qui séduisent la critique.

Pour ses 25 ans, il enregistre cette année un nouvel album entièrement consacré à Rachmaninov, Il est également nommé parmi Révélations des prochaines Victoires de la Musique.

Programme : Sergueï Rachmaninov

Prélude op.32 n.10

Prélude op.23 n.4

Sonate n.2 op.36

6 Moments musicaux op.16

Vous pouvez réserver et verser une libre participation dans le chapeau virtuel selon votre désir de soutenir les artistes.

et si vous ne pouvez pas être libre le jour J, vous pourrez bénéficier du replay pendant 15 jours.

La vidéo seraici

Ce mercredi 19 janvier à 20h, Les Arts Florissants et William Christie sont sur la scène de l’Opéra-Comiqueet sur Medici TV, pourTiton et l’Aurorede Mondonville

Titon et l’Aurore est un conte et une allégorie. Le berger Titon et l’Aurore fugitive s’aiment, malgré le passage du temps et la jalousie des dieux. Le climat se trouble, nymphes et faunes s’en mêlent. Pour faire honte à l’oisiveté des dieux, Prométhée emploie le feu et donne vie à des statues d’argile. À l’Amour qui vient le féliciter, Prométhée offre de régner désormais sur le genre humain...

L’esprit de la pastorale que l'on retrouve ici a permit à la musique du XVIIIe siècle de développer sa puissance évocatrice en peignant la nature sous toutes ses facettes.

Pour cet évènement, William Christie réunit sur scène : les chanteurs, Reinoud Van Mechelen, Gwendoline Blondeel, Emmanuelle De Negri, Marc Mauillon... Les marionnettes de Basil Twist ! Et aussi Les Arts Florissants

Le streaming sera disponible gratuitement pendant trois mois sur Medici TV et diffusé prochainement sur Mezzo TV.

Quelle musique entendez-vous sur la fresque " Le rêve de Joachim" ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 22 janvier en vous inspirant de la fresque "Le rêve de Joachim" de Giotto ?

Cette fresque est projetée à la tombée du jour, jusqu'au mardi 2 février ,sur les murs de la nef de l'église Saint-Godard à Rouen.

La chronique : " Les grands Macabres "

Pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale : " Gribouille, l’enfant rebelle "

