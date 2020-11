Les rondos dans le classique

On s'en rappelle, on les fredonne, ils nous reviennent comme des ritournelles : nous écoutons aujourd'hui la richesse, les contrastes et la virtuosité des rondos avec Rameau, Bach, Haendel, Respighi, Delius, Haydn, Sibelius, Debussy...

Ephéméride :

Le Quatuor à cordes de Frederick Delius est créé le 17 novembre 1916 par le London String Quartet au Aeolian Hall.

Le déclenchement de la Première Guerre mondiale en août 1914 oblige le compositeur post-romantique britannique Frederick Delius et sa femme à évacuer vers Orléans puis à rejoindre l'Angleterre en novembre, sous le conseil avisé du chef d'orchestre Thomas Beecham. Plutôt que de s'ennuyer en exil, Delius écoute de la musique jouée à la fois à Londres et ailleurs dans le pays. Il emporte cette expérience de découverte de nouvelles musiques avec lui lorsqu'il revient définitivement en France fin novembre 1915 et à la suite de ces trouvailles sonores naît son Quatuor à cordes de 1916.

Le compositeur commence à l'écrire au printemps 1916 puis achève sa première version en juin.

La Quatuor à cordes reçu sa première représentation par le London String Quartet au Aeolian Hall le 17 novembre 1916 et a été chaleureusement accueilli. The Musical Times a estimé dans un papier que c'était "une contribution sérieuse à l'art musical - la plus importante, en fait, qui ait été entendue à Londres au cours de la saison actuelle."

Pourtant, Frederick Delius était mécontent de la partition et l'a révisée l'année suivante en recomposant complètement le mouvement lent, "Late Swallows". C'est sous cette forme que l'œuvre est entrée dans le répertoire.

Les Tuyaux de Kerscho !

Ader et Aguttes organisent une vente en ligne Aristophil ce vendredi 20 novembre à 14 heures puis à 17 heures

Les deux ventes Aristophil se succèderont dans l'après-midi de vendredi 20 novembre sous l'expertise de Thierry Bodin. Elles promèneront les amateurs et les collectionneurs à travers pas moins de trois siècles de musique, de Lully à Dutilleux avec des lettres, des documents, des manuscrits musicaux et des partitions imprimées.

Les lettres vous feront entrer dans l'intimité des compositeurs avec des correspondances familiales, amicales, professionnelles, amoureuses ou professionnelles comme celle de Beethoven à son élève l'Archiduc Rodolphe. Les manuscrits musicaux, d'une grande diversité, représenteront presque toutes les formes musicales : du piano avec la belle Mazur de Chopin, ou le recueil Au gré des ondes de Dutilleux, de l'orgue avec le cycle Les corps glorieux de Messiaen et des orchestres illustrés notamment par Ouverture de David Rizzio, une composition inédite de Bizet.

Vous trouverez également de la musique chorale, des musiques de films, des ballets, de la chanson, des manuscrits de copistes, des devoirs de Conservatoire comme celui de Ravel ou encore des esquisses comme celle du projet de Debussy pour son opéra La Chute de la Maison Usher.

Vous pouvez d'ores et déjà consulter les pages des deux ventes en ligne Aristophil qui auront lieu vendredi 20 novembre, la première à 14 heures via ce lien et la seconde à 17 heures via celui-ci.

La chronique : " Les grands Macabres " :