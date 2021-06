Les orchestres en vacances

Avec Kabalevski, Debussy, Respighi, Bach, Gimenez, Wagner, Henri Busser...

L'Ephéméride :

Les Fées de Wagner sont jouées pour la première fois à Munich le 29 juin 1888.

Die Feen, les Fées est le premier opéra qu’achève Richard Wagner. En 1833, l’Opéra de Leipzig lui commande un opéra, à ce moment-là il se trouve à Wurzbourg où il officie comme chef de chœur et où il tombe amoureux de l’actrice Minna Planer qui deviendra sa première épouse. Il rédige le livret au tout début de 1833, et compose la musique entre février 1833 et le printemps 1834.

Mais l’ouvrage est refusé.

Grâce à l’intervention de Richard Strauss, et en dépit du veto de Cosima Wagner. « Les Fées » sont jouées pour la première fois à Munich en 1888, alors que Wagner est mort depuis cinq ans.

La création française a lieu en 2009 au théatre du Châtelet avec la soprano Christiane Libor, le ténor William Joyner,… Les Musiciens du Louvre sous la baguette de Marc Minkowski.

Pour son livret, Wagner s’inspire de « La Femme serpent » (1726), une comédie de Carlo Gozzi, qui est aussi l’auteur de « Turandot », dont Puccini a tiré son opéra du même nom, et de « L’Amour des trois oranges » mis en musique par Prokofiev.

C’est l’histoire d’un Prince qui trouve l’amour auprès d’une fée et qui rompt le serment de ne pas la questionner sur ses origines. D’autres fées intriguent pour les séparer, afin que celle-ci reste au royaume enchanté. Le Prince la perd, la retrouve et la libère d’un sortilège en affrontant trois épreuves.

Bien que la musique de Die Feen dénote l'influence des compositeurs de l'époque, on y décèle déjà les caractéristiques de l'opéra wagnérien de la maturité. Le thème fantastique de l'intrigue annonce également des thèmes comme celui de la rédemption qui reviendront dans les opéras plus tardifs du compositeur.

La chronique : " Les grands Macabres "

La Programmation musicale :

Vladimir Cosma : La Gloire de mon père (film), "Les vacances"

Orchestre de la Suisse Romande

Vladimir Cosma, direction

Largh LARGH 002

Amilcare Ponchielli : La Gioconda, "Danse des heures" (Acte III) - pour orchestre

Orchestre Philharmonique de Vienne

Rudolf Kempe, direction

Testament SBT 1127

Franz Schubert : Rosemonde princesse de Chypre op 26 D 797, Ballet nº2 en Sol Maj - pour orchestre

Orchestre Philharmonique de Vienne

Rudolf Kempe, direction

Testament SBT 1127

Wolfgang Amadeus Mozart : Serenaden°13 en Sol Maj K 525 : romance, menuetto-trio

Orchestre Philharmonique de Vienne

Daniel Barenboim, direction

Déodat de Séverac : En vacances pour piano. 1er recueil " Au château et dans le parc »

Les Petites voisines en visite

Toto déguisé en suisse d'église

Mimi se déguise en marquise

Ronde dans le parc

Ou l'on entend une vieille boite à musique

Aldo Ciccolini, piano

EMI 5723722

Aaron Copland : Concerto pour clarinette, 2. Rather fast

Karl Leister : Clarinette

Fritz Helmis : Harpe

Horst Gobel : Piano

Orchestre Philharmonique de Berlin

Aaron Copland, direction

Testament SBT1516

Anton Dvorak : Mazurek en mi min op 49 B 89

Anne Sophie Mutter : Violon

Orchestre Philharmonique de Berlin

Manfred Honeck, direction

Deutsche Grammophon DGG 479 1060