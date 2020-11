Les mille vies du basson

Parce qu'il n'est pas que le personnage du Grand-père dans Pierre et le Loup, Allegretto part à la rencontre en musiques du basson sous toutes ses formes avec Stravinsky, Satie, Salieri, Grieg, Wagner, Telemann, Rossini...

Muséosphère propose la visite virtuelle destinée à un jeune public de plusieurs musées de la Ville de Paris

Visiter un musée parisien en plein confinement comme si vous y étiez, ou presque ? C'est possible grâce à l'initiative de la Ville de Paris qui a créé le site Muséosphère. Spécialement conçu pour les jeunes publics, la navigation sur le site se fait en compagnie de personnages sphériques et colorés qui guident le regard et racontent des histoires sur tel musée, tel artiste ou sur telle oeuvre. La visite à 360 degrés est ponctuée de photos d'oeuvres, d'anecdotes particulières et de fiches didactiques.

Le Musée Bourdelle, par exemple, vous plonge dans l'univers du sculpteur Antoine Bourdelle et sur les techniques de la sculpture. Déambulez virtuellement dans l'atelier de l'artiste, dans ses jardins et dans les salles qui accueillent en ce moment l'exposition "Bourdelle devant Beethoven" que vous pouvez également découvrir virtuellement sur le site du Musée Bourdelle. Sculpteur inspiré par la musique et par la figure du compositeur allemand, Bourdelle a produit près de quatre-vingts sculptures de Beethoven ainsi qu'une vingtaine de dessins et de photographies.

Alors pourquoi ne pas visiter virtuellement les collections du Musée Bourdelle sur Muséosphère tout en écoutant l'Appassionata pour partager cette passion beethovénienne avec le sculpteur ?

Si l’écrivain Romain Rolland la décrivait comme un "torrent de feu dans un lit de granit", la Sonate pour piano n°23 en FA mineur op. 57 incarne la sombre ardeur du style "héroïque" de Beethoven. Cette sonate composée entre 1804 et 1805 a été sous-titrée Appassionata en 1838 par un éditeur qui en a publié un arrangement pour piano à quatre mains.

Avis aux amateurs et aux plus avisés, les visites ludiques et virtuelles à 360 degrés de treize musées de la Ville de Paris sont à retrouver sur le site Muséosphère et l'exposition "Bourdelle devant Beethoven" est à voir sur le site officiel du Musée Bourdelle.

30 films de Buster Keaton accessibles en ligne et gratuitement

Qu'ils soient diffusés sur YouTube ou sur la mine d'or que constitue le site archive.org, 30 films de Buster Keaton sont disponibles et répertoriés sur le site du magazine Arts in the City.

Des incontournables comme Cadet d'eau douce (1928), La maison démontable (1920) ou Sherlock Jr (1927) sont à visionner librement et, puisqu'ils sont muets, peuvent s'agrémenter par l'écoute de compositions originales dédiées.

L'ensemble orchestral Ciné X'tet avec Bruno Regnier s'est justement donné pour projet d'accompagner les films muets de Buster Keaton. Composée par Bruno Regnier, la musique met en valeur chacun des musiciens de l'octet à géométrie variable où se croisent les cordes, les peaux et les lames, les cuivres et les anches dans une dimension acoustique mêlant jazz et musique de chambre.

Enregistré les 5 et 6 avril 2007 au théâtre Beaumarchais d'Ambroise, l'album Sherlock Jr, dont est tiré le morceau A la recherche de perles, accompagne musicalement le film Sherlock Jréalisé par Keaton.

Sherlock Jr et la liste des trente films de Buster Keaton est à retrouver sur le site du magazine Arts in the City tandis que la musique de Regnier, elle, se réécoute via le podcast de l'émission !

