Les fours à l'opéra.

Foirages, ratages, loupés, fiascos, échecs et autres fours à l'opéra, avec Verdi, Phil Glass, Tchaïkovsky, Strauss, Mozart, Beethoven, Weber...

Les Tuyaux de Kerscho !

L’Orchestre de Paris retrouve la cheffe Ariane Matiakh à la Philharmonie de Paris, mercredi 13 janvier, le concert sera diffusé le soir-même à 20h30 surPhilharmonie Live.

C’est dans la Grande Salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris, que ce déroulera ce concert qui réunit dans un programme aux couleurs impressionnistes, la suite de_Pelléas et Mélisande_de Fauré et_Aus Italien_de Strauss, comme un hommage à l’Europe musicale inspiratrice de ces œuvres….

Pour commencer la soirée, _Pelléas et Mélisande_composée par Fauré en 1898 pour des représentations londoniennes, et qui s’est imposée comme le chef-d’œuvre symphonique de son auteur.

Et pour suivre, la « fantaisie symphonique »Aus Italien(« D’Italie »), l'œuvre d’un Richard Strauss, âgé de 22 ans, écrite à la suite d’un voyage de plusieurs mois en Italie et qui marque un pivot dans l’évolution du jeune compositeur.

La chronique : " Les grands Macabres " :