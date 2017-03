Les disques de chevet de Richard Galliano

On vous offre des places !

Dans le cadre de la 7ème édition de Colmar fête le Printemps qui se déroule du Vendredi 7 avril au dimanche 23 avril 2017

Concert du 19 avril 2017 à 20:30 / Eglise Saint Matthieu (XIVe S.) 3 Grand Rue, 68000 Colmar, France

Orchestre de Chambre Royal de Wallonie

Frank Braley : Direction et piano

Richard Galliano, Accordéon

Henri Demarquette, Violoncelle

Programme :

J.S. Bach : Concerto pour hautbois et violon ut mineur (trancrit pour accordéon et violoncelle) BWV1060

A. Piazzolla : Le Grand Tango pour violoncelle et orchestre à cordes

R. Galliano : Opale Concerto pour accordéon et orchestre à cordes (orchestration Alejandro Schwarz)

H. Gorecki : Concerto pour piano et orchestre à cordes

R. Galliano : Contrastes pour accordéon, violoncelle et orchestre à cordes.

Richard Galliano est un accordéoniste et bandonéoniste de génie, se vouant aussi bien au classique qu’au jazz. Il est aussi un compositeur inspiré et généreux. Autour de lui, Frank Braley a composé un programme passionnant et original, auquel il a également convié le grand violoncelliste Henri Demarquette.

Galliano est fasciné par la musique de Bach et il a transcrit certaines de ses œuvres pour son instrument, comme Bach le faisait lui-même. Opale concerto est une double incitation à la valse et au tango, et nous transporte de la Méditerranée jusqu’en Amérique du Sud. Passant par Buenos Aires, nos musiciens ne manqueront pas de rendre hommage à Astor Piazzolla, le père du tango moderne, avec son Grand Tango pour violoncelle.

De son piano, Frank Braley dirigera l’impressionnant Concerto de piano du compositeur polonais Henryk Gorecki. Par sa rigueur formelle et son caractère implacable, il évoque aussi bien Bach que Chostakovitch. Enfin, tous les musiciens se réuniront autour de Contrastes, une œuvre que Richard Galliano a spécialement composée pour Henri Demarquette et lui-même.

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en Si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Antonio Vivaldi

Concerto en Mi Majeur op 8 n°1 p 241 RV 269 "le printemps"

Giuliano Carmignola : violon baroque

Andrea Marcon: clavecin

Orchestre baroque de Venise

Direction:Andrea Marcon

Sony 51352

Jean-Sébastien Bach / Richard Galliano

Suite n°4 en Mi bémol Majeur BWV 1010 : Prélude (accordina solo)

Richard Galliano : accordéon

Universal Music 4803341

George Gershwin

Rhapsody in Blue

Jean Yves Thibaudet: piano

Orchestre Symphonique de Baltimore

Direction: Marin Alsop

Decca 4782189

Serge Rachmaninov

Prélude en ut dièse min op 3 n°2 - pour piano

Serge Rachmaninov

Fat Boy Records 159

Erik Satie / Francis Poulenc

3ème gnossienne fp 104

Orchestre National de France

Direction: Charles Dutoit

Decca 4529372

Erik Satie

Gnossienne N°1

Richard Galliano

Cam Jazz 78232

Georges Enescu

Rapsodie roumaine n°1 en La Maj op 11 n°1

Orchestre Symphonique de la radio bavaroise

Direction: Mariss Jansons

BR Klassik 900146

Paolo Tosti / Yvan Cassar

Marechiare

Roberto Alagna : ténor

Orchestre de Londres

Direction: Yvan Cassar

DGG 4814624

Astor Piazzolla

Regreso al amor

Astor Piazzola et son quintette

Milan 358

Claude Nougaro / Richard Galliano

Voiliers

Claude Nougaro

Philips 5106552

Samuel Barber

Adagio for strings

Vincent Peirani : acccordéon

Michael Wollny : piano

Act Music 98252

Daniel Mille

Milonga del angel

Daniel Mille

Au fil des voix

Claude Debussy

Suite bergamasque L 75 : Clair de lune L 75 n°3

Eugene Istomin : piano

Sony Classical 8887501517212

Marcel Yvain / Jean Duvivier

BOF "La belle Equipe":Quand on se promène au bord de l'eau

Jean Gabin

Frémeaux et associés 029

Charles-Marie Widor

Symphonie n°5 en fa min op 42 n°1 : Toccata

Orchestre d'accordéons Hohner

Direction: Rudolf Wurthner

BNF