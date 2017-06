Les disques de chevet de Michel Plasson

On vous offre des places

Dans le cadre du Festival Amateurs Virtuoses, concert de Rena Shereshevskaya le samedi 24 juin à 20h à la Bibliothèque de l'Hôtel Dosne-Thiers à Paris.

Programme :

Robert Schumann : Reflets d'Orient, op. 66 n° 4

Brahms : Valses

Programmation

(générique) Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Julio Cesar Sanders / Cesar Felipe Vedani

Adios Muchachos

Carlos Gardel

MM 30803

Béla Bartok

Danses populaires roumaines Sz 68

Minneapolis Symphonic Orchestra

Direction Antal Dorati

BD music 78512

Traditionnel Roumain

Ciocărlia

Grigoras Dinicu et Son orchestre

Universal Licensing Music 9817939

Bela Bartok

Le Château de Barbe Bleue

Walter Berry, baryton-basse

Christa Ludwig, mezzo-soprano

London Symphony Orchestra

Direction Istvan Kertesz

Decca 4435712

Richard Strauss

Le chevalier à la rose (Acte 1)

1. introduction

2. Wie du warst ! Wie du bist !

Claire Watson, soprano

Brigitte Faessbaender, mezzo-soprano

Chœur et orchestre de l'Opéra d'Etat de Bavière

Direction Carlos Kleiber

Exclusive 92T4951

Gustav Mahler

Symphonie n°9 en Ré Maj : 2.Im tempo eines gemächlichen Ländlers

Orchestre Philharmonique de New York

Direction Leonard Bernstein

Sony SM3K 47585

Rubrique Maestro : Dimanche 18 juin à 12h30 sur Arte : Gershwin par Jean-Yves Thibaudet et Philippe Jordan

Depuis plus de 40 ans, l’orchestre symphonique de Vienne célèbre chaque année l’arrivée des beaux jours avec son traditionnel concert de Pâques. Depuis le Konzerthaus de Vienne et sous la baguette de Philippe Jordan, son directeur musical, la formation nous transporte cette année de Paris à New York, avec un programme consacré à deux légendes de la musique américaine du XXe siècle : Leonard Bernstein et George Gershwin. Le pianiste français Jean-Yves Thibaudet, artiste en résidence au sein de l’orchestre, est mis à l’honneur, en interprétant notamment le Concerto pour piano en fa majeur de George Gershwin.

Leonard Bernstein

Symphonie n°2 The age of anxiety : 2eme partie : The masque

Orchestre Symphonique de Baltimore

Direction Martin Alsop

Naxos 8559790

Maurice Ravel

Valses nobles et sentimentales :

1. Modéré très franc

2. Assez lent

3. Modéré

4. Assez animé

5. Presque lent

6. Vif

7. Moins Vif

8. Epilogue

Orchestre National de la Radiodiffusion Française

Direction André Cluytens

Testament SBT 1236

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit : scarbo

Samson François : piano

EMI CMS 7691402

Miles Davis

Florence sur les Champs-Elysées

Miles Davis

Le chant du monde 5742298

Henry Dutilleux

Tout un monde lointain : Hymne

Xavier Phillips : violoncelle

Orchestre Symphonique de Seattle

Direction Ludovic Morlot

Seattle Symphony Media SSm 1001

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Orchestre du Théatre National de l'Opéra de Paris

Direction Manuel Rosenthal

Accord 4761079

Hector Berlioz

Roméo et Juliette op 17 : Scène d'amour (2ème partie) (instrumental)

Orchestre Symphonique de Boston Direction Charles Munch

RCA 0035626068127

Robert Schumann

Bilder aus Osten op 66 (intégrale) 6 impromptus pour piano à 4 mains :

1. Lebhaft

2. Nicht schnell und sehr gesangvoll zu spielen

3. Im Volkston

4. Nicht Schnell

5. Lebhaft

6. Ruhig andächtig

Sviatoslav Richter / Ludmila Berlinskaia (pianos)

Melodiya Russie MEL CD 1001699