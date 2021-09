Les cordes au cinéma

Avec, Schubert, Borodine, Haydn, Ravel, Schumann...

Maestro :

Dimanche 19 septembre à 18h55, rencontre avec la soprano russo-autrichienne Anna Netrebko, entre confidences et extraits de ses plus belles prestations.

Inoubliable en représentation, où elle incarne avec brio les héroïnes les plus émouvantes du répertoire lyrique – l’Aïda de Verdi ou l’Elsa du Lohengrin de Wagner –, les prestations sur les scènes du monde entier ont imposé Anna Netrebko comme l’une des plus grandes divas de notre époque. À l’occasion de son cinquantième anniversaire, la célèbre soprano se confie sur ses succès, ses projets et son quotidien, notamment la préparation mentale et physique à laquelle elle s’astreint avant chaque prestation. A l’entretien se mêlent des extraits de ses plus beaux concerts, dont des arias enregistrés à la Scala de Milan sous la direction du chef d’orchestre Riccardo Chailly, qu'elle interprète pour la première fois.

Des places à gagner :

Muza Rubackyté salle Gaveau à Paris, jeudi 23 septembre 2021 à 20h30.

A chacune de ses apparition, la pianiste lituanienne Mūza Rubackytė fait découvrir au public une œuvre méconnue et la met en regard avec une pièce du grand répertoire romantique.

A l’occasion des 150 ans de la naissance (près de Vilnius) de Leopold Godowsky, Mūza Rubackytė a choisi parmi les 400 œuvres pour piano du compositeur, la Sonate en mi mineur, dédiée à son épouse bienaimée.

Comme beaucoup de « Litvak » (juifs lituaniens) au XXè siècle, Godowsky dût s’éxiler et choisit les Etats-Unis. Il est frappé de paralysie lors de l’enregistrement d’une œuvre de Chopin et meurt à New-York. La seconde partie du concert est donc consacrée à Chopin auquel Mūza Rubackyt rendra hommage pour les 210 ans de sa naissance, en interprétant la Fantaisie op. 49 et la Sonate N°2 op. 35 si bémol mineur, dont la célèbre « Marche funèbre », jouée lors des obsèques de Chopin au Père-Lachaise.

Programmation musicale :

Franz Schubert : Trio en Mi bémol Maj op 100 D 929, Andante con moto - pour piano violon et violoncelle

" Barry Lyndon "

Ralph Holmes : Violon

Moray Welsh : Violoncelle

Anthony Goldstone : Piano

Warner Bros 7599-25984-2

Alfred Schnittke : Quintette pour piano et quatuor à cordes, Tempo di valse

" The lobster "

Quatuor Borodine

Ludmila Berlinskaia, piano

Fire records FROST00 4CD

Dimitri Chostakovitch : Quatuor à cordes n°8 en ut min op 110, Largo

" The lobster "

Quatuor Emerson

Eugene Drucker : Violon

Philip Setzer : Violon

Lawrence Dutton : Alto

David Finckel : Violoncelle

Deutsche Grammophon DGG 463284-2

Robert Schumann : Quintette en Mi bémol Maj op 44 pour piano et cordes, II in modo d'una marcia

" La Favorite "

Christian Zacharias : Piano

Quatuor Cherubini

EMI 7455112

Béla Bartók : quatuor à cordes n°4 Sz 91 BB 95

" Melinda & Melinda "

The Shanghai Quartet

Milan 301 711-9

Gustav Mahler : Mouvement de quatuor en la min - pour violon alto violoncelle et piano

" Shutter island "

Quatuor Prazak

RHINO RECORDS R2 522120

Leoš Janácek : String quartet n° 2, IV. Allegro

Leos Janacek

Fantasy FCD-21006-2

Antonín Dvorák - arrgt Ohad Ben-Ari : Quatuor à cordes n°12 en Fa Maj op 96 B 179 (Américain), Vivace ma non troppo - arrangement pour mandoline accordéon et quatuor à cordes

Avi Avital : Mandoline

Simone Bernardini : Violon

Amihai Grosz : Alto

Klaus Stoll : Contrebasse

Zvi Plesser : Violoncelle

Ivano Battiston : Accordéon

Claude Debussy : Quatuor à cordes en sol min op 10 L 85, Assez vif et bien rythmé

Quatuor Debussy

Christophe Collette : Violon

Marc Vieillefon : Violon

Vincent Deprecq : Alto

Fabrice Bihan : Violoncelle

TIMPANI 1C1207

Ludwig van Beethoven : Quatuor à cordes n°14 en ut dièse min op 131, Presto; Adagio quasi un poco andante

"Le quatuor "

Quatuor Belcea

ZIG ZAG PRODUCTION ZZT344

Alfredo Catalani :La Wally, " Ebben ne andro lontana " (Acte I), Air de Wally

Anna Netrebko : Soprano, Wally

Orchestre de l'Académie Sainte Cécile de Rome

Antonio Pappano, direction

Deutsche Grammophon DGG 4795015

Leopold Godowski : Sonate pour piano en mi min, 4. Allegretto grazioso e dolce

Muza Rubackyte : Piano

LIGIA DIGITAL LIDI010335120

Maurice Ravel : Trio en la min, Passacaille - pour piano violon et violoncelle

Jacques Rouvier : Piano

Jean Jacques Kantorow : Violon

Philippe Muller : Violoncelle

ERATO ECD 715