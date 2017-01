Hommage à Georges Prêtre: Archives, entretiens, discographie

Allegretto consacre ses deux heures au chef d'orchestre, avec la rediffusion d'un "Grenier de la mémoire" émission produite par Karine Le Bail, datant de 1995 et dédiée à cette grande figure de la musique.

En savoir plus Le chef d’orchestre français Georges Prêtre est décédé à 92 ans

Programmation

En savoir plus France Musique rend hommage à Georges Prêtre

Camille Saint-Saëns

Carnaval des animaux: Pianistes, Fossiles, Final

Orchestre de la Société des concerts du Conservatoire

Direction: Georges Prêtre

EMI 685861 2

Johann Strauss père

Paris walzer, op.101

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction: Georges Prêtre

DECCA 478 0034

Giacomo Puccini

Gianni Schichi: O moi Babbino caro

Maria Callas: soprano

Orchestre de la RTF

Direction: Georges Prêtre

Anton Dvorak

Symphonie n°9: Symphonie n°9 en mi min op 95 B 178 : Adagio - Allegro molto

Orchestre de Paris

Direction: Georges Prêtre

ERATO 0190295953522/9

Maurice Ravel (Orchestration Rosenthal)

Mélodies populaires grecques : Chanson des cueilleuses de lentisques / Tout gai

Victoria de Los Angeles: soprano

Orchestre de la Société des concerts du conservatoire

Direction: Georges Prêtre

EMI 5650622

Alexandre Borodine

Le Prince Igor: Danses polovtsiennes

Orchestre Royal de Londres

Direction: Georges Prêtre

ERATO 0190295953522/4

Luciano Berio

6 Encores : Wasserklavier

Frank Dupree: Piano

GENUIN GEN15368

Hector Berlioz

Symphonie fantastique: Songe d'une nuit de Sabbat

Orchestre Symphonique de Boston

Direction: Georges Prêtre

RCA GD 86720

On vous offre des places !

Frank Dupree, piano / 12/01/2017 - 12h30 Auditorium du Louvre, dans le cadre duCycle : Premiers feux

Ludwig van Beethoven

Sonate n°1 en fa mineur opus 2 n°1

Variations en ut mineur WoO 80

Alban Berg

Sonate opus 1

Wolfgang Rihm

Toccata capricciosa (création française)

Robert Schumann

Toccata en ut majeur opus 7

Les premières sonates pour piano de Beethoven et Berg marquent chacune une étape importante dans l’histoire de leur instrument. Quasiment au même âge, Beethoven consolide l’héritage de Haydn et Mozart tout en faisant entrer la sonate dans l’âge romantique, tandis que Berg referme ce chapitre en signant la première grande œuvre pour piano de la seconde école de Vienne. Entre ces deux jalons, le pianiste allemand Frank Dupree a choisi de compléter son premier récital en France par la Toccata capricciosa, une nouvelle pièce de Wolfgang Rihm en création française, et la Toccata de Schumann, page virtuose écrite à vingt ans par un musicien qui pensait alors pouvoir mener une carrière de soliste avant qu’un accident de la main ne l’en détourne.

Quelle musique voyez-vous sur Musical Group on a balcony de Gerrit van Honthorst (Dutch, 1590 - 1656)

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi en vous inspirant de ce tableau:Musical Group on a balcony (1622), Gerrit van Honthorst (Dutch, 1590 - 1656)