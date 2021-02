Le saxophone, un instrument à vent de la famille des bois, avec Milhaud, Bizet, Moussorgski, Berio, Chostakovitch, Ravel, Daniel Petersson...

Inventés par Adolphe Sax en 1846 la famille saxophone comprenait 14 membres de 14 tailles différentes, du saxophone contrebasse au saxophone sopranino, dont sept sont encore utilisés aujourd'hui.

Les Tuyaux de Kerscho !

Une mine de découvertes sur le site de l’Opéra de Lausanne avec «le coin des petits et grands mélomanes !» C’est parti !

Pour apprendre de manière ludique, l’Opéra de Lausanne, propose des jeux, vidéos et podcasts sur son site.

Nous avons repéré pour vous : des vidéos qui expliquent l’opéra et la musique classique ; « Monsieur Ondes » de la Philharmonie dont nous vous avons déjà parlé ; le « Je ne sais pas vous » la websérie de Patrick Leterme et Etienne Duval coproduite par France Musique… Un cahier d’activités, à télécharger, avec des mots croisés, quizz, mots cachés... Et « L'Instrumentarium de l'Insolite » pour tout savoir grâce à des vidéos sur des instruments les plus bizarres les uns que les autres, commençons avec le nyckelharpa, une sorte de violon avec un clavier, un instrument d'origine Scandinave et traditionnel de la culture folklorique suédoise…

La chronique : " Les grands Macabres " :

Pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale :

La Programmation musicale :

