Pas d'émission pour cause de grève

Gagnez des places pour le concert de la Cappella Gabetta sous la direction de Andres Gabetta le dimanche 29 octobre à 17h au Grand Théâtre à Tours dans le cadre des Concerts d'Automne.

Au programme, Les Saisons de Vivaldi et Piazzolla.

Avec la Cappella Gabetta, Sol Gabetta a réalisé l’un de ses rêves musicaux.

Avec son frère Andres Gabetta comme premier violon et un ensemble trié sur le volet de musiciens de grand talent qu’elle connaît bien, Sol Gabetta a crée des programmes du baroque et du début du classicisme que l’ensemble présente sur des instruments d’époque dans le cadre de concerts et d’enregistrements sur CD.

L’ensemble a été fondé en décembre 2010 et s’est produit avec un grand succès notamment à Paris (Salle Gaveau, Théatre des Champs Elysées), Hambourg (Musikhalle), Vienne (Theater an der Wien), Baden Baden (Festspielhaus) Munich (Prinzregententheater), Zurich (Tonhalle), Berlin (Philharmonie) ainsi qu’aux grands festivals musicaux tels que la Musikfest de Brême, le Festival Baroque de Lyon ou le Rheingau Musikfestival.

Cappella Gabetta invite de plus en plus des instrumentialistes, chanteuses et chanteurs de renom à participer à des projets communs de concerts ou d’enregistrements de musique du baroque ou du début du classicisme, notamment la soprano Nuria Rial, le trompettiste Sergei Nakariakov, le violoniste Giuliano Carmignola et le violoncelliste Christophe Coin.

Distribution :

Cappella Gabetta

Mario Stefano Pietrodarchi, bandonéon

Andres Gabetta, direction

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Aujourd'hui, ce sont les résultats ! Voici les différents noms que vous avez décidé de donner à cette sonate :

Quelle musique voyez-vous sur : "Sur l’émail d’un fond rythmique de mesures et d’angles, de tons et de teintes, portrait de M. Félix Fénéon en 1890, Opus 217" de Paul Signac, 1890 ?

, © The Museum of Modern Art, New York. Don de M. et Mme David Rockefeller

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 20 octobre en vous inspirant du tableau : "Sur l’émail d’un fond rythmique de mesures et d’angles, de tons et de teintes, portrait de M. Félix Fénéon en 1890, Opus 217" de Paul Signac, 1890.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.

Ce tableau est actuellement visible à La Fondation Louis Vuitton dans le cadre de l'exposition "Etre moderne : le MoMA à Paris", visible du 11 octobre 2017 au 5 mars 2018.