Le programme musical de Denisa Kerschova : Vivaldi, Chabrier, Elgar

On vous offre des places

, © David Samyn

Gagnez des places pour le concert de l'Ensemble Masques avec le contre-ténor Damien Guillon le jeudi 12 octobre à 20h30 à l'Eglise Saint-Thomas d’Aquin au Festival Terpsichore à Paris.

Georg Philipp Telemann a laissé l'un des plus riches legs de la musique du XVIIIème siècle. Bien qu’admirée tout au cours de sa vie, son œuvre a été pratiquement ignorée pendant les deux siècles suivant sa mort. Pourtant, sa musique fait avec brio la démonstration d’une maîtrise de toutes les formes musicales majeures de son siècle et d’une assimilation parfaite des styles français, italiens et polonais.

Au programme le concerto polonais, l’époustouflante suite pour flûte à bec et cordes ainsi que deux cantates intimistes de Telemann.

Distribution :

Damien Guillon, contre-ténor

Julien Martin, flûte à bec

Ensemble Masques / Olivier Fortin

Cecilia Bernardini et Tuomo Suni - violon

Kathleen Kajioka - alto

Mélisande Corriveau - violoncelle

Benoît Vanden Bemden - contrebasse

Quelle musique voyez-vous sur : "Vacances d'été" d'Anders Zorn, 1886 ?

, © Collection particulière / photo Hans Thorwid

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 6 octobre en vous inspirant du tableau :"Vacances d'été" d'Anders Zorn, 1886.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.

Ce tableau est actuellement visible au Petit Palais à Paris dans le cadre de l'exposition : "Anders Zorn, le maître de la peinture suédoise", du 15 septembre au 17 décembre 2017.