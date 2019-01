Le programme musical de Denisa Kerschova : Vivaldi, Berg, Morricone

On vous offre des places

Gagnez des billets pour visiter l'exposition "Il était une fois Sergio Leone" à la Cinémathèque visible du 10 octobre 2018 au 27 janvier 2019.

Exposer Sergio Leone, sa vie et ses films inextricablement liés, c'est éprouver la formidable puissance d'un imaginaire cinématographique et suivre le destin d'un petit Romain du Trastevere qui aura beaucoup joué aux cowboys et aux Indiens avant de transformer les règles et les codes du western pour conquérir le vaste monde.

Programmation musicale

Piotr Ilitch Tchaikovski

Souvenir d'un lieu cher op 42 : Melodie en Mi bémol Maj

Régis Pasquier : Violon

Orchestre De Chambre Balte De Saint Pétersbourg

Emmanuel Leducq-Barome, direction

CALLIOPE CAL 9375

Antonio Vivaldi

Concerto en Ut Maj P 16 RV 558 (In tromba marina) : Allegro molto; Andante molto; Allegro - pour 2 flûtes 2 mandolines 2 chalumeaux violon 2 théorbes et cordes

Ensemble Matheus

Jean Christophe Spinosi, direction

PIERRE VERANY PV 796023

Johann Christian Bach

Symphonie en Si bémol Maj op 9 n°3 C 19 : Andante; Allegro

La calamita de' cuori G 27 : Ouverture

Orchestre De Chambre Néerlandais

David Zinman, direction

NEWTON 8802065

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto n°12 en La Maj K 414 : Andante - pour piano quatuor à cordes et contrebasse

Slavka Pechocova : Piano

Pavel Hula : Violon

Vlastimil Holek : Violon

Josef Kluson Michal Kanka : Violoncelle

Pavel Nejtek : Contrebasse

Quatuor Prazak, direction

PRAGA PRD/DSD 250 298

Johann Strauss Fils / Anton Webern

Schatz-Walzer / Valse du trésor op 148 - version pour accordéon, piano et quatuor à cordes

Marie Josèphe Jude : Piano

François Marie Drieux : Violon

Elodie Soulard : Accordéon

Claire Rapin : Violon

Vincent De Bruyne : Alto

Jean Michel Groud : Violoncelle

Jean-François Heisser, direction

MIRARE MIR 133

Robert Schumann

6 études en forme de canon op 56 (intégrale) : Etude en forme de canon op 56 n°1; n°2; n°3; Innig; Nicht zu schnell; Adagio - pour piano à 3 ou 4 mains / arrangement pour clarinette violoncelle et piano Quatuor à cordes n°1 en la min op 41 n°1 : 4. Presto

Paul Meyer : Clarinette

Christophe Coin : Violoncelle

Eric Le Sage : Piano

ALPHA (ET MBM) @ ALPHA 158

Alban Berg

Concerto de chambre : Thema scherzoso con variazioni

Charlotte Zelka : Piano

Ivry Gitlis : Violon

Orchestre Pro Musica De Vienne

Harold Byrns, direction

VOX PL 8 660

Cesar Cui

Suite pour orchestre n°3 en sol mi op 43 (In modo populari) : 3. Vivace; 4. Moderato Orchestre Symphonique De La Radio De Berlin

Sergiu Celibidache, direction

AUDITE SCHALLPLATTEN AUDITE 21.423/5

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour 2 clavecins en ut min BWV 1060 : 1. Allegro; 2. Largo; 3. Allegro Pierre Hantai : Clavecin

Aapo Hakkinen : Clavecin

Tuomo Suni : Violon

Aira Maria Lehtipuu : Violon

Hanna Pakkala : Alto

Heidi Peltoniemi : Violoncelle

Orchestre Baroque D'Helsinki

AEOLUS AE10087

Ennio Morricone

Sergio Leone suite : The good the bad and the ugly : Ecstasy of gold Yo-Yo Ma : Violoncelle

Sinfonietta De Rome

Ennio Morricone, direction

SONY CLASSICAL 88697 52307 2/84