Le programme musical de Denisa Kerschova : Vanhal, Liszt, Ginastera

Gagnez des places pour le concert de Neeme Järvi avec l'Orchestre national de France le jeudi 9 novembre à 20h à l'Auditorium de Radio France.

Au programme :

Dimitri Chostakovitch :

Symphonie n°9

Concerto pour piano, trompette et orchestre à cordes

Symphonie n°12 « Année 1917 »

Novembre 2017 : il y a un siècle, selon le calendrier julien utilisé à l’époque en Russie, Lénine mettait le feu au régime issu de la chute du tsar Nicolas II et fondait le mythe de la Révolution russe. Chostakovitch fut de ceux qui, bon gré mal gré, durent célébrer l’année 1917. Il le fit dans sa Douzième Symphonie, dont le dernier mouvement s’intitule en toute simplicité « L’Aube de l’humanité ». Page que tout oppose à l’elliptique Neuvième du même Chostakovitch et à son Concerto pour piano, trompette et orchestre à cordes, d’où toute référence idéologique est absente.

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Sonate en Mi Majeur K.135 L.224 de Scarlatti par Horowitz

Rubrique cinéma

Autour du film Le Salaire de la peur d'Henri-Georges Clouzot sorti en 1953 avec Yves Montand, Charles Vanel et Véra Clouzot. La musique est signée Georges Auric.