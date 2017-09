Le programme musical de Denisa Kerschova : Telemann, Torelli, Mendelssohn

On vous offre des places

Gagnez des places pour assister à la représentation d'Un Bal masqué de Giuseppe Verdi dans votre salle de cinéma UGC Ciné Cité Mondeville le jeudi 5 octobre à 19h30 dans le cadre de Viva l'opéra, dans une production du Bayerische Staatsoper.

Mêlant l’amour et l’amitié, la jalousie et la politique, le tragique et le fantastique, la légèreté et la gravité, Un Bal masqué est un ouvrage du Verdi de la maturité qui brasse airs, ensembles, chœurs avec une force irrésistible. Il y faut des voix qui soient aussi des personnalités, il y faut un orchestre puissant et un chef de premier ordre : c’est le cas avec Zubin Mehta qui dirigeait-là pour la première fois ce chef-d’œuvre. Il sait d’emblée donner à ces scènes multiples une unité musicale et réunir la distribution dans un jeu de miroirs d’une rare efficacité. Il faut dire que le magnifique rôle d’Amelia est tenu par celle qui est sans doute aujourd’hui la plus grande soprano verdienne au monde, la belle Anja Harteros dont la somptuosité du timbre, la noblesse du chant et l’absolue intelligence du rôle le mène à un sommet rare. Autour d’elle, tous semblent dynamisés par cette présence exceptionnelle, en particulier le ténor polonais Piotr Beczala.

Distribution :

Zubin Mehta, direction musicale

Johannes Erath, mise en scène

Riccardo : Piotr Beczala

Renato : George Petean

Amelia : Anja Harteros

Ulrica : Okka von der Damerau

Oscar : Sofia Fomina

Silvano : Andrea Borghini

Samuel : Anatoli Sivko

Tom : Scott Conner

Un juge : Ulrich Reß

Domestique d’Amelia : Joshua Owen Mills

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Aujourd'hui, ce sont les résultats ! Voici les différents noms que vous avez décidé de donner à cette sonate :

La poupée mécanique, Colin-Maillard, Au fil de l'onde, La grenouille, Les moineaux, Les jeux d'eaux à la villa d'Espagne, Fantaisie pour une marionnette : Grazioso cantabile...

Quelle musique voyez-vous sur "La Petite Italienne" de Manguin, (1903) ?

, © Tous droits réservés / Photo : Jacques Bétant © ADAGP, Paris, 2017

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 29 septembre en vous inspirant du tableau : "La Petite Italienne" de Henri Manguin, (1903).

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.

Ce tableau est actuellement visible au Musée des impressionnismes à Giverny du 14 juillet au 5 novembre 2017 dans le cadre de l'exposition : Manguin, la volupté de la couleur.