Le programme musical de Denisa Kerschova : Szymanowska, Chopin, Tansman

Gagnez des places pour le concert de l'Ensemble orchestral de la Cité dirigé par Adrien Perruchon, accompagné par le baryton Vincent Bouchot dans le cadre du Festival de Laon le vendredi 13 octobre à 20h dans la Cathédrale de Laon.

Au programme :

Edith Canat de Chizy : Le Front de l’aube : Création mondiale, pour orchestre, chœur d’enfants et baryton solo. Sur le livret original de Maryline Desbiolles. Commande dans le cadre de l’action Nouveaux commanditaires soutenue par la Fondation de France.

Samuel Barber : Adagio pour cordes

Franz Schubert : Symphonie n°6 en Do majeur D. 589

Un événement bâti autour de la création de Le Front de l’aube, spécialement commandée pour le Centenaire de l’offensive du Chemin des Dames en 1917. «Le Chemin des dames est une longue ligne de crête qui sépare les vallées de l’Aisne et de l’Ailette. Toute l’élaboration du livret s’est organisée autour de cette idée de «chemin d’en haut», induisant les notions d’«en haut» et d’«en bas», évoquant les cimetières plantés de croix blanches qui longent aujourd’hui cette route et les vies perdues de milliers de soldats. Le baryton incarne leur voix, leur souffrance, leur mort, le chœur d’enfants évoque leur au-delà.» (Edith Canat de Chizy). Une partition nourrie de cette notion d’entre-deux suscitée par le site historique. En complément, la 6e symphonie de Schubert, entre référence au premier Beethoven et recherche de la grande forme, entreprise il y a exactement deux cents ans en 1817. De Barber, le pathétique Adagio pour cordes, créé l’année précédant le second conflit mondial.

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous.

À ÉCOUTER Sonate pour piano en ut dièse min L 256 K 247 de Domenico Scarlatti par Fou T'song au piano

Rubrique éphéméride

Création du second mouvement (Dansa) de la Bachianas brasileiras n°5 de Heitor Villa-Lobos le 10 octobre 1947 à Paris avec Hilda Ohlin en soliste et Villa-Lobos à la direction.