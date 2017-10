Le programme musical de Denisa Kerschova : Strozzi, Kaprálová, Boulanger

On vous offre des places

Gagnez des places pour assister à la représentation de Pinocchio de Philippe Boesmans, sur un livret de Joël Pommerat d’après Carlo Collodi, à l'Opéra de Dijon le dimanche 8 octobre à 15h. Oeuvre créée au Festival d’Aix-en-Provence le 3 juillet 2017.

Deux artistes parmi les plus importants du théâtre et de la musique d’aujourd’hui, le metteur en scène et dramaturge Joël Pommerat et le compositeur Philippe Boesmans, revisitent le célèbre conte de Carlo Collodi : ici, Pinocchio est un être effaré, naïf et ravi, aux prises avec la dureté de notre monde et des grandes personnes qui l’habitent.

Philippe Boesmans, compositeur essentiel de la scène lyrique depuis plus de trente ans, signe ici son septième opéra. Cette coproduction avec le Festival d’Aix-en-Provence sera l’occasion de retrouver l’extraordinaire Emilio Pomarico, qui avait dirigé un Wozzeck d’anthologie à Dijon en 2015, à la tête d’une distribution où se côtoient Vincent Le Texier, Stéphane Degout, Yann Beuron, Julie Boulianne, Marie-Eve Munger, Chloé Briot (Little Nemo, février 2017), et du célèbre ensemble viennois le Klangforum Wien.

Distribution :

Un directeur de troupe, un escroc, un meurtrier, Stéphane Degout

Un père, un meurtrier, un maître d'école, Vincent Le Texier

Un pantin, Chloé Briot

Un directeur de cabaret, un juge, un escroc, un meurtrier, un marchand d'âne, Yann Beuron

Un mauvais élève, une chanteuse de cabaret, Julie Boulianne

Une fée, Marie-Ève Munger

Figurantes, Jilan Al Hassan, Charlène Girin, Camille Lucas, Garance Rivoal, Claudine Sarzier

Musiciens de scènes : Violon Tzigane, Tcha Limberger; Saxophone, coordinateur d'improvisation, Fabrizio Cassol; Accordéon, Philippe Thuriot

Klangforum Wien

Direction musicale : Emilio Pomarico

Quelle musique voyez-vous sur : "Vacances d'été" d'Anders Zorn, 1886 ?

, © Collection particulière / photo Hans Thorwid

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 6 octobre en vous inspirant du tableau :"Vacances d'été" d'Anders Zorn, 1886.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.

Ce tableau est actuellement visible au Petit Palais à Paris dans le cadre de l'exposition : "Anders Zorn, le maître de la peinture suédoise", du 15 septembre au 17 décembre 2017.