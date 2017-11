Le programme musical de Denisa Kerschova : Steffani, Caplet, Pärt

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de la pianiste Claire Désert avec Pascal Moraguès à la clarinette et Gary Hoffman au violoncelle le vendredi 10 novembre à 20h30 à La Salle Gaveau à Paris.

Au programme :

Beethoven : Trio avec clarinette

Brahms : Sonate pour violoncelle et piano n° 2, Trio pour clarinette

Schumann : Fantasiestücke pour clarinette

La clarinette était appréciée des grands romantiques pour leur musique de chambre car ses sonorités parfois lunaires aidaient à créer des climats souvent hypnotiques, alors que ses accents presque vocaux traduisaient aussi bien la mélancolie la plus tendre que l'allégresse la plus bondissante. À vrai dire, le violoncelle possédait des qualités similaires et sans surprise, leur association suscitait des partitions magnifiques. Avec trois véritables chefs-d'œuvre du répertoire chambriste, Pascal Moraguès, Gary Hoffman et Claire Désert nous convient à une soirée tout en intimité, raffinement et volubilité conjugués.

