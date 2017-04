Le programme musical de Denisa Kerschova : Sourire

On vous offre des places !

Les Sept Dernières Paroles du Christ en croix, Hob.XX:1a de Joseph Haydn

Le samedi 15 avril 2017 à 18h à l'Auditorium de Lyon

Distribution :

Orchestre national de Lyon

Ton Koopman, direction

Michael Lonsdale, comédien

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, improvisation à l'orgue

Commande d’un oratoire de Cadix pour les célébrations du Vendredi saint, la pièce a été écrite pour grand orchestre avant d’être adaptée pour quatuor, puis transformée en oratorio par Haydn lui-même. Loin d’être une page symphonique parmi d’autres, elle est un contrepoint à la parole sacrée, invitation à «faire le bien» si l’on pense à la générosité du compositeur pour ceux qui se trouvaient dans le besoin. Non plus un concert mais un exceptionnel moment de partage, animé par la baguette de Ton Koopman, chef en résidence.

Face à l’entrechoquement des cultures et à la généralisation du doute, les Sept Dernières Paroles du Christ lancent un véritable appel pour la paix. Cette musique nous conduit très loin de nous-mêmes après avoir ramené le Christ expirant chez son Père. Elle nous confronte au sentiment d’abandon, à la haine et à la plus aiguë des souffrances avant de faire naître une merveilleuse espérance, et peut-être une foi en l’amour.

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate en Ré Maj K 448 pour 2 pianos : Allegro con spirito

Christian Zacharias et Marie Luise Hinrichs, Piano

EMI CLASSICS 0 87101 2

Rubrique Kezako

Gioachino Rossini

L'Italienne à Alger : Ouverture

Orchestre de Chambre d'Europe

Direction : Claudio Abbado

DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 479 2549

Francis Poulenc

Scherzo - pour hautbois et piano

Maurice Bourge, Hautbois

Jacques Fevrier, Piano

EMI CLASSICS 9721742

Franz Lehar

Le pays du sourire : je t'ai donne mon coeur (Acte II) Air de Sou-Chong ( Dein ist mein Ganzes herz (Acte II) Air de Sou-Chong )

Michel Dens, Baryton

Orchestre des Concerts Lamoureux

Direction : Yvon Leenart

EMI 7540292

Olivier Messiaen

Un sourire (1989)

Orchestre de l'Opéra Bastille

Myung Whun Chung, direction

DGG 445947-2

Emmanuel Chabrier

Souvenirs de Munich :Pantalon; Eté ; Poule; Pastourelle; Galop

Bruno Canino et Bertrans Giraud , Piano

ANIMA RECORDS ANM/130300002

Jacques Offenbach

Ah quel diner (Acte I) air de la perichole

Klara Novikova, Soprano

Orchestre G. Fux-Martin

MUSIC MEMORIA 34016#2

Improvisation pour piano au Festival de Lockenhaus

Leonid Czishky

PHILIPS 432252-2

Antonio Vivaldi

Concerto pour deux violons en ré min RV 127 : Allegro; Largo; Allegro

Amandine Beyer et Giuliano Carmignola, violon

Gli Incogniti

HARMONIA MUNDI 902249

Jean Sebastien Bach

Messe en si min BWV 232 : Et resurrexit (Choeur)

Dorothée Mields, Soprano

Hana Blazikova, soprano

Damien Guillon, Haute-contre

Thomas Hobbs, Ténor

Peter Kooij, Basse

Collegium Vocale de Gand

Direction : Philippe Herreweghe

OUTHERE LPH004

Joseph Haydn

Sonate n°38 en Fa Maj HOB XVI : 23 : Allegro; Adagio; Finale

Vladimir Horowitz, Piano

SONY CLASSICAL 88843054582-01

Henri Christiné

Phi-Phi : "Pour être heureux" et Finale

Colette Riedinger

Mireille

Max de Rieux

Bernard Alvi

Orchestre non identifié

Edouard Bervilly, direction

Accord 465886-2

François Couperin

Suite n°2 en La Maj : La chemise blanche

Jordi Savall, Basse de viole

Ariane Maurette, Basse de viole

Ton Koopman, Clavecin

ASTREE E 7744

Piotr Illich Tchaïkovsky

Casse-noisette op 71 : Acte II : Scène n°12 : Divertissement : Trepak Danse russe; Danse des mirlitons; Mère gigogne

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction : Simon Rattle

EMI CLASSICS 6 46385 2

Oscar Strauss

Je ne suis pas ce que l'on pense

Maurice Yvain

Yes (Fox trot)

Felicity Lott, Soprano

Graham Johnson, piano

FORLANE LANE UCD 16760