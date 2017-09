Le programme musical de Denisa Kerschova : Schütz, Benda, Rimski-Korsakov

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de La Chapelle Rhénane le vendredi 15 Septembre 2017 à 20h30 à l'Eglise Saint-Martin de L'Aigle dans le cadre du festival Septembre Musical de l'Orne.

Au programme : oeuvres d'Heinrich Schütz, Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, Johann Hermann Schein.

Distribution :

Salomé Haller, soprano

Benoît Haller, ténor et direction

Clémence Schaming, violon

Judith Pacquier, cornet à bouquin et flûte à bec

Claire McIntyre, saqueboutes

Lucile Tessier, basson, dulciane et flûte à bec

Élodie Peudepiece, violone

Étienne Galletier, théorbe

La Chapelle Rhénane, ensemble créé et dirigé par le ténor Benoit Haller, compte aujourd’hui comme l’un des ensembles de musique ancienne les plus réputés dans le paysage français et européen. Accompagné de sa sœur, la soprano Salomé Haller, ils partagent la même passion pour la musique baroque allemande, de Buxtehude à Bach, et ont développé un récital inédit : Luther en musique.

Leurs deux voix se mêlent à celles des instruments à vent, comme si ces derniers remplaçaient d’hypothétiques chanteurs, pour former un ensemble aussi fondu qu’un octuor à cordes, aussi expressif qu’un ensemble purement vocal.

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.