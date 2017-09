Le programme musical de Denisa Kerschova : Schumann, Jiránek, Purcell

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert du Quatuor Tana dans le cadre du Festival de Royaumont le samedi 9 septembre à 20h45 dans la Salle des charpentes.

Au programme :

Alex Mincek : Quatuor n°3 lift – tilt – filter

Yann Robin : Quatuor n°3 Shadows

Edwin Hillier : Spaces inhabited (Création - commande de la Fondation Royaumont)

Béla Bartók : Quatuor n°4

Distribution :

Quatuor Tana : Antoine Maisonhaute, Ivan Lebrun : violons, Maxime Desert : alto, Jeanne Maisonhaute : violoncelle

L’emblématique quatrième quatuor de Bartók constitue un point de non-retour, en rupture totale avec l’écriture pour quatuor jusque-là pratiquée. Il s’exprime en modes de jeux (glissandis, pizzicatis...) qui, utilisés de manière quasi obsessionnelle – mais avec conséquence et radicalité – construisent un monde sonore inouï. Comment les compositeurs ont-ils réagi à cette secousse ? Presque un siècle plus tard, Robin, Mincek et le jeune Hillier n’ont pas oublié la leçon du maître hongrois. Yann Robin, dans Shadows, met en parallèle les effets de la diffraction de la lumière avec le parcours du son, et comme Bartók, engage sa recherche du timbre comme une percée dans l’inconnu. C’est aussi ce que cherche Alex Mincek, qui, à force de répétitions, de translations et de transpositions, donne à un monde que l’on croyait connaître un parfum d’inquiétante étrangeté et en dessaisit l’auditeur pour bâtir de nouveaux espaces d’écoute. Edwin Hillier s’attache à redéfinir ces espaces sonores, et à y investir activement l’auditeur.

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Domenico Scarlatti : Sonate en ré min K 141(l 422), pour piano : Martha Argerich

Quelle musique voyez-vous sur "Le Parc des Sources, Vichy" de David Hockney (1970) ?

, © David Hockney Photo Chatsworth House Trust / Centre Pompidou

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 8 septembre en vous inspirant du tableau "Le Parc des Sources, Vichy" de David Hockney (1970).

Ce tableau est actuellement visible au Centre Pompidou à Paris dans le cadre de l'exposition : David Hockney Rétrospective.