Le programme musical de Denisa Kerschova : Scarlatti, Reicha, Rachmaninov

Le concert du pianiste Nelson Freire avec l'Orchestre national de Lyon dirigé par Eliahu Inbal le vendredi 1er février à 20h à l'Auditorium de Lyon.

Au programme :

Sergueï Rachmaninov : Concerto pour piano n° 4, en sol mineur, op. 40

Johannes Brahms : Ouverture tragique, op. 81

Richard Strauss : Ainsi parlait Zarathoustra, op. 30

C’est aujourd’hui l’un des maîtres les plus admirés du piano. Vous pourrez l'écouter dans le Quatrième Concerto de Rachmaninov, qui est assurément le moins connu. Ces thèmes émouvants, ce souffle puissant sont bien la marque d’une âme à la fois russe et romantique. Et c’est bien l’âme romantique qu’Eliahu Inbal convoque ensuite avec Brahms et son Ouverturetragique. Il couronne ce programme par l’une des partitions les plus magistrales du répertoire, le poème symphonique imaginé par Richard Strauss sur Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche.

Le concert de l'Orchestre national de Lille dirigé par Alexandre Bloch le mardi 29 janvier au Bateau Feu à Dunkerque, le jeudi 31 janvier au Phénix à Valenciennes et le vendredi 1er février à l'Auditorium de Lille.

Au programme :

Mahler : Symphonie n°1, “Titan”

Mozart : Les Noces de Figaro, ouverture; Concerto pour cor et orchestre n°4; Rondo pour cor et orchestre

Le Directeur musical de l’Orchestre national de Lille Alexandre Bloch livre un projet passionnant : offrir l’intégrale des symphonies de Mahler dans leur ordre chronologique. L’occasion de suivre le parcours créatif d’un génie musical unique, qui révolutionna l’écriture symphonique par sa démesure visionnaire.

Gagnez des places pour le concert d'Il Pomo d'Oro dirigé par Francesco Corti avec la soprano Emőke Baráth le vendredi 1er février à 20h30 à La Salle Gaveau à Paris.

Au programme :

Haendel : La Lucrezia

Strozzi : Lagrime mie, Ferma il piede, Voglio cantar

Cesti : O quanto concorso

On ne le dira jamais assez : le belcanto est né en Italie durant l’époque baroque. Venise en fut l’un des berceaux : Barbara Strozzi ou Antonio Cesti firent génialement évoluer l’héritage de Monteverdi et de Cavalli. Beauté enivrante du timbre et virtuosité déployée, Emőke Baráth est l’interprète idéale de ces pages prodigieuses.

