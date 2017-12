Le programme musical de Denisa Kerschova : Scarlatti, Bellini, Chausson

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert du pianiste Alessandro Deljavan au Couvent des Récollets à Paris le lundi 18 décembre à 20h organisé par Pianissimes.

Au programme, les Variations Goldberg de Bach.

De mère italienne et de père perse, Alessandro Deljavan apprend à jouer du piano avant l’âge de deux ans et donne son premier concert à trois ans. Depuis, il s’est produit dans le monde entier, y compris en Autriche, en Belgique, en Chine, en Colombie, au Danemark, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée du Sud, en Pologne, en Russie, en Slovaquie, en Suisse et aux Etats Unis. En musique de chambre, on peut compter parmi ses partenaires le Quatuor Takács, le Quatuor Sine Nomine et le Quatuor Brentano. Il a fait de nombreuses tournées avec la violoniste Daniela Cammarano avec qui il a enregistré plusieurs albums. La discographie d’Alessandro Deljavan est riche de plus de 30 albums.

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

Aujourd'hui, ce sont les résultats ! Voici les différents noms que vous avez décidé de donner à cette sonate :

À ÉCOUTER Sonate en fa min K 519 L 475 de Scarlatti par Clara Haskil

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "Danseuses bleues" d'Edgar Degas, vers 1890 ?

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 15 décembre en vous inspirant du tableau : "Danseuses bleues" d'Edgar Degas, vers 1890.

Ce tableau est actuellement visible au Musée d'Orsay dans le cadre de l'exposition "Degas Danse Dessin. Hommage à Degas avec Paul Valéry" visible jusqu'au 25 février 2018 au Musée d'Orsay à Paris.

