Le programme musical de Denisa Kerschova : Ryba, Chabrier, Jarre

Stefan Tarara et de la pianiste Lora-Evelin Vakova-Tarara le mercredi 9 janvier à 20h en l'Eglise luthérienne Saint Marcel à Paris dans le cadre du festival Les Nuits Oxygène.

Au programme :

Au programme :

Janáček : Sonate pour violon JW VII/7

Szymanowski : Mythes Op. 30

Britten : Suite pour violon et piano Op. 6

Enescu : Sonate No. 3 Op. 25 « dans le caractère populaire roumain »

Maestro : Le dimanche 30 décembre à 18h05 sur Arte

Carl Orff : Carmina Burana

Vingt ans après le "Turandot" de Puccini dirigé par Zubin Mehta, la Cité impériale de Pékin accueille un nouveau concert classique, en public et en plein air. La populaire cantate "Carmina Burana" de Carl Orff est interprétée par de prestigieux solistes, les Choeurs de l'Académie de chant de Vienne et l’Orchestre symphonique de Shanghai, placé sous la direction de Long Yu, avec le ténor Toby Spence, le baryton Ludovic Tézier et la soprano Aida Garifullina.

Programmation musicale

Nicolas Rimski-Korsakov

La fiancée du tsar : Ouverture

Orchestre Du Théâtre Mariinsky

Valery Gergiev, direction

PHILIPS 462618-2

Claude Debussy

Ballade slave Noel Lee : Piano

VALOIS V4440

Jakub Jan Ryba

Messe de noël tchèque pour solistes, choeur, orchestre et orgue : III graduale; VIII. Agnus; IX. Communio

Ales Barta : Orgue

Zdena Kloubova, Pavla Vykopalova, Tomas Cerny, Roman Janal

Choeur D'Enfants Kuhn

Choeur De La Radio De Prague

Virtuoses De Prague

Oldrich Vlcek, direction

MULTISONIC MUSO 310455 - 2

Carl Orff

Scène 6 : Welches land? welcher stamm?

Roland Hermann : Baryton

Colette Lorand : Soprano

Choeur De Femmes De La Radio Bavaroise

Orchestre Symphonique De la Radio Bavaroise

Rafael Kubelik, direction

ORFEO C 526992 I

Carl Orff

Carmina burana : Fortuna imperatrix mundi : o fortuna; Fortuna imperatrix mundi : fortune plango vulnera Choeur De La Radio De Berlin

Orchestre Philharmonique De Berlin

Simon Rattle, direction

EMI 5578882

Bela Bartok

Quatuor nº5 en Si bémol Maj : III scherzo (alla bulgarese); IV andante Quatuor Alban Berg

EMI CDS 7477208

Witold Lutoslawski

Polish Christmas carols (Noël polonais) : Hey we rejoice now; Just after midnight; God is born; Hurrying to bethlehem - version pour soprano choeur de femmes et orchestre

Olga Pasichnyk : Soprano

Choeur De La Radio De Cracovie

Orchestre Symphonique De La Radio Polonaise

Antoni Wit, direction

NAXOS 8.555994

Maurice Jarre

Le docteur Jivago : Lara's Theme From "Doctor Zhivago" EMI CDP 7932982

La lune brille

Anne Perchat : Piano

Micha Makarenko : Balalaïka

ARION ARN 68118

Rodion Chedrine

Le petit cheval bossu - suite d'orchestre : Danse avec balalaïkas

Orchestre Du Théâtre Bolchoï

Algis Juraitis, direction

MELODIYA RUSSIE MEL CD 10 01630

Traditionnel Russe

Les yeux noirs

Fedor Chaliapine : Basse

Orchestre De Balalaikas

Alexandre Scriabine, direction

CLASSICAL COLLECTOR 150092/1

Igor Stravinsky

5 pièces faciles : Andante; Espagnola; Napolitana; Balalaïka; Galop - pour piano à 4 mains / avec main droite facile 3 pièces faciles : Marche; Valse; Polka - pour piano à 4 mains / avec main gauche facile

Lidija Bizjak : Piano

Sanja Bizjak : Piano

MIRARE MIR 171

Tradit Bulgarie / Nicolas Charron

Traditionnel bulgare - arrangement pour violon accordéon contrebasse et cimbalom Gilles Apap : Violon Myriam Lafargue : Accordéon Philippe Noharet : Contrebasse Ludovit Kovac : Cymbalum

APAPAZIZ PRODUCTIONS GKJ 00108

Peter Christoskov

Caprice bulgare op 24 n°23 : Toccata

Evgenia Maria Popova : Violon

DYNAMIC CDS 219/1-2

Nikolaus Medtner

Vergessene Weisen op 38 : Sonata reminiscenza op 38 n°1 David Kadouch : Piano

MIRARE MIR 170

Jacques Alphonse De Zeegant

Duo (Souvenirs d'Espagne) Stefan Tarara : Violon

Lora Vakova-Tarara : Piano

ARS PRODUKTION ARS38179

Traditionnel Macédoine

Sadila Jana

Black Sea Hotel : Voix Yo Yo Ma : Violoncelle Silk Road Ensemble

MASTERWORKS 88875181012

Emmanuel Chabrier

Le Roi malgré lui - Danse slave

Orchestre Du Capitole De Toulouse Michel Plasson, direction

EMI 5743362