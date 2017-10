Le programme musical de Denisa Kerschova : Rimonte, Pachelbel, Brahms

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de l'ensemble Graindelavoix le samedi 7 octobre à 20h45 au Réfectoire des moines au Festival de Royaumont.

Les répertoires anciens placent l’interprète comme l’auditeur contemporain devant un paradoxe : celui d’être confronté à des oeuvres remarquables indépendamment de la connaissance souvent très partielle de la biographie de leur créateur. Leurs oeuvres « parlent » pour leurs créateurs, elles les incarnent. C’est dans cet esprit affranchi de tout penchant spiritualiste ou ésotérique, que Björn Schmelzer s’est intéressé aux compositeurs anglais inconnus : John Browne et Thomas Ashewell. Tous deux ont dédié leurs oeuvres majeures à la Vierge Marie, figure complexe et « caléidoscopique » de la foi catholique. Celles-ci reflètent un apogée religieux et artistique qui ne survivra pas au schisme anglican. Le répertoire anglais du Moyen Âge tardif, connu en particulier grâce au précieux Eton Choirbook, demande à être mieux connu et les chanteurs de Graindelavoix parviennent à transcender son apparente austérité pour en offrir une nouvelle écoute qui interroge jusqu’à notre conception du terme « émotion » : inouïe.

Au programme :

John Browne (b. 1453-d. ca. 1500) Salve Regina, Stabat Mater, O Maria Salvatoris

Thomas Ashewell (c. 1478–après 1513) Missa Ave Maria – Gloria – Credo – Sanctus - Agnus Dei

Distribution :

Graindelavoix, ensemble vocal

Björn Schmelzer, direction musicale

Anne-Kathryn Olsen, Carine Tinney, Razek-François Bitar, Tomàs Maxé, Albert Riera, Andrés Miravete, Marius Peterson, Arnout Malfliet

Quelle musique voyez-vous sur : "Vacances d'été" d'Anders Zorn, 1886 ?

, © Collection particulière / photo Hans Thorwid

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 6 octobre en vous inspirant du tableau :"Vacances d'été" d'Anders Zorn, 1886.

Ce tableau est actuellement visible au Petit Palais à Paris dans le cadre de l'exposition : "Anders Zorn, le maître de la peinture suédoise", du 15 septembre au 17 décembre 2017.

Rubrique éphéméride

Sonate en mi bémol op 18 pour violon et piano de Richard Strauss créée le 3 octobre 1888 à Eberfeld, par Robert Heckmann au violon et Strauss au piano. Œuvre dédiée à son cousin Robert Pschorr.