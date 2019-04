Le programme musical de Denisa Kerschova : Rameau, Leopold Mozart, Poulenc

On vous offre des places

Gagnez des places pour la représentation du "Téléphone" et "Amélia va au bal", diptyque composé par Gian Carlo Menotti, à l’Opéra de Toulon le dimanche 28 avril à 14h30.

Le diptyque "Amélia va au Bal" et "Le Téléphone" rassemble des opéras bouffes composés à dix ans d’intervalles. Le premier est un vaudeville à l’italienne irrésistible et plein de péripéties, le second nous parle d’un sujet étonnement actuel : l’intrusion des « nouvelles technologies » au sein des relations amoureuses…

Maestro : Le dimanche 21 avril à 17h50 sur Arte

Anne-Sophie Mutter et Lang Lang à la Philharmonie de Berlin

Ce sont deux anciens enfants prodiges devenus des stars internationales, comptant parmi les plus grands virtuoses de leur instrument. Sur la scène de la Philharmonie de Berlin, la violoniste allemande Anne-Sophie Mutter et le pianiste chinois Lang Lang se produisent pour la première fois ensemble dans un concert exceptionnel présentant des œuvres de Mozart, Beethoven et John Williams.

Scarlatti

La Sonate K148 en la mineur (Andante) de Domenico Scarlatti par Mario Raskin enregistrée au Château d’Ampelle.

La Sonate K149 en la mineur (Allegro) de Domenico Scarlatti par Mario Raskin enregistrée au Château d’Ampelle.

La Sonate K150 en fa Majeur (Allegro) de Domenico Scarlatti par Justin Taylor enregistrée à l'Auditorium de Fourques.

Programmation musicale

Jean Philippe Rameau

Platée : Aux langueurs d'Apollon (Acte II Sc 5) Air de la Folie

Emmanuelle Haïm, direction

Patricia Petibon : Soprano

Le Concert d'Astrée

LABEL : VIRGIN CLASSICS 5099995650227

Henri Le Bailly

Yo soy la locura ( Passacaille La folie ) - pour soprano et ensemble instrumental

Andrea Marcon, direction

Patricia Petibon : Soprano

Joel Grare : Percussions

La Cetra

LABEL : DG 4790079

Francis Poulenc

La voix humaine FP 171 : On avait coupé; Alors voilà J'allais dire machinalement

Georges Prêtre, direction

Denise Duval : Soprano

Orchestre De L’opéra Comique De Paris

LABEL : EMI 5668472

Léopold Mozart

Symphonie en Ut Maj : Symphonie des jouets : Allegro; Menuetto trio; Finale allegro

Gidon Kremer : Violon et direction

Kremerata Baltica

Bernard Cavanna

Geek bagatelles - pour orchestre et ensemble de smartphones

Arie Van Beek, direction

Orchestre De Picardie

Darius Milhaud

Scaramouche OP 165b : Vif; Modéré; Brazileira - arrangement pour orgue de barbarie et clarinettes

Pierre Charial : Orgue de barbarie, Michael Riessler : Clarinette, Trio Di Clarone : Clarinette, Sabine Meyer : Clarinette, Wolfgang Meyer : Clarinette, Reiner Wehle : Clarinette

LABEL : MARSYAS MAR-1801 2

John Williams

La liste de Schindler : Thème - arrangement pour violon et piano

Anne Sophie Mutter : Violon

Orkis Lambert : Piano

LABEL : DGG 4795023

Erik Satie

Jack in the box : Prélude; Entr'acte; Finale

Jean Yves Thibaudet : Piano

LABEL : Decca 4830236

Dimitri Chostakovitch

Le nez : No. 3: Scene 2. A quay. Pick that up! You've lost something; No. 4: Musical interlude; No. 5: Scene 3. Kovalyov's bedroom. Brr... brr... I've had a spot on Guennadi Rojdestvenski, Direction

Orchestre Du Théâtre Musical De Chambre De Moscou

LABEL : MELODIYA RUSSIE MEL CD 10 01192

Henri Sauguet

La représentation / Galop final / Quête et départ des forains

Michel Plasson, Direction

Orchestre du Capitole de Toulouse

LABEL : PATHE MARCONI 1162201

Gian Carlo Menotti

Le Téléphone

Richard Blareau, direction

Lilianne Berton : Soprano

Jean Christophe Benoit : Baryton

LABEL : RCA 640 006/7