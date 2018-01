Le programme musical de Denisa Kerschova : Rameau, Boismortier, Tansman

Mettez Nantes en Musique !

Envoyez-nous une photo de votre lieu préféré à Nantes !

Que ce soit un passage, une rue, un banc dans un parc, les quais, un lieu qui vous est cher et que vous associez à une musique. Alors munissez-vous de votre appareil photo ou bien de votre téléphone portable et envoyez la photo avec votre choix musical à l'adresse allegretto@radiofrance.com (n'oubliez pas d'indiquer votre nom et l'adresse du lieu).

Vous allez ainsi élaborer la programmation musicale du jour à partir de votre photo. Les choix musicaux seront diffusés à l'antenne dans Allegretto le vendredi 2 février et les plus belles photos seront projetées durant l'émission en direct et en public du Kiosque de La Folle Journée de Nantes.

Mettez Nantes en musique et venez-nous rejoindre à partir de 11h !

à lire aussi article Mettez Nantes en Musique !

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de la violoncelliste Sol Gabetta avec l'Orchestre national de Lyon dirigé par Alan Gilbert le jeudi 25 janvier à 20h à l'Auditorium de Lyon.

Au programme :

Johannes Brahms : Symphonie n° 3, en fa majeur, op. 90

Bohuslav Martinů : Concerto pour violoncelle n° 1

Johann Sebastian Bach : Suite pour orchestre n° 3, en ré majeur, BWV 1068

Depuis 1924 et son Premier Concertino, Bohuslav Martinů a offert au violoncelle de nombreuses pages comptant parmi les plus séduisantes du répertoire. Non qu’il ait été lui-même violoncelliste ; fils du sonneur de cloches de Polička, petite bourgade de Bohême, il a étudié le violon et l’orgue. Mais les liens tissés avec les meilleurs interprètes – tels Gregor Piatigorsky ou Pierre Fournier – expliquent cette floraison.

Sol Gabetta, artiste en résidence de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon, a choisi de jouer son Premier Concerto, qu’elle vient d’enregistrer avec l’Orchestre philharmonique de Berlin et Krzysztof Urbański (qui dirige l’ONL les 8 et 10 février). Dans cette oeuvre espiègle, qui mêle folklore tchèque, souvenir de Vivaldi et rutilance du grand orchestre, elle est accompagnée par Alan Gilbert, le directeur musical du prestigieux Philharmonique de New York et, osons le dire, le frère de Jennifer Gilbert, violon solo de l’Orchestre national de Lyon. Alan Gilbert dirige en seconde partie la Troisième Symphonie de Brahms, à la fois «Symphonie héroïque» et «jardin secret» de son compositeur, selon le chef d’orchestre Wilhelm Furtwängler – assurément la plus connue des quatre symphonies de Brahms grâce à ses reprises par Gainsbourg, Montand ou Sinatra.

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Aujourd'hui, ce sont les résultats ! Voici les différents noms que vous avez décidé de donner à cette sonate :

"Ballet de perles de pluies" Pierre; "Le chant du ruisseau" Frédéric; "Réminiscences des jours heureux" Annie-Paul; "Vol de libellules" Mireille; "L’araignée" Hermann; "Bourrasque d'automne" Stéphane; "Jardin sauvage aux perles magiques" Maryse; "Danse du papillon" Francine

Quelle musique voyez-vous sur le tableau "Une noce en Alsace" de Gustave Brion, 1860 ?

, © BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / Staatsgalerie Stuttgart

Ce tableau est actuellement visible au Musée Magnin à Dijon dans le cadre de l'exposition Exquises Esquisses du 18 novembre 2017 au 18 mars 2018.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.