Le programme musical de Denisa Kerschova : Rachmaninov, Tansman, Górecki

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert du violoniste Gilles Apap le mercredi 28 mars à 20h30 à La Salle Gaveau à Paris.

Au programme :

Brahms : Scherzo de la Sonate F-A-E

Scherzo de la Sonate F-A-E Gershwin : 3Préludes (arrangements pour violon et piano)

: 3Préludes (arrangements pour violon et piano) Stravinsky : Duo concertant

Duo concertant Janacek : Sonate pour violon et piano

: Sonate pour violon et piano Saraste :Gypsy Airs

Violoniste hors norme, Gilles Apap est un interprète virtuose qui possède une approche unique de la musique et un talent indéniable pour apporter de la joie aux publics dans toutes les salles de concert où il se produit.

Réputé pour son éclectisme et son talent d’improvisation, Gilles Apap se distingue en interprétant avec succès tout aussi bien les œuvres phares du répertoire classique que les musiques traditionnelles et jazz. Il emprunte avec brio les croisements entre différents styles de musique et ses programmes reflètent le bonheur de cette identité unique. De Janáček à Gershwin et Enesco en passant par les fiddles irlandais, son jeu passionné nous entraîne toujours plus loin avec une rare intensité.

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Scarlatti : Sonate en La Maj K 39 L 391 par Teodoro Anzellotti

Quelle musique voyez-vous sur le tableau :"Dans la loge" de Mary Cassatt ?

Ce tableau est actuellement visible dans le cadre de l'exposition Mary Cassatt, Une impressionniste américaine à Paris au Musée Jacquemart-André à Paris.

, © 2018 Museum of Fine Arts, Boston

Programmation musicale

Igor Stravinsky

Circus Polka

Orchestre de la Suisse Romande

Direction Kazuki Yamada

Pentatone 5186 557

Traditionnel

1. Polka; 2.Polka

L'ensemble polonais: Maria Pomianowska: suka / Pawel Iwaskiewicz: flûte à bec / Jedrej Czarnecki: contrebasse / Piotr Glinski : percussions Opus 111 30188

Anton Dvorak

Danse slave en la bémol maj op 46 n°3 b 78 n°3 : Polka

Claire Désert / Emmanuel Strosser: pianos

Mirare 042

1. Alexandre Tansman

20 pièces faciles pour piano sur des mélodies populaires polonaises: n° 13 allegro / polka

Danny Zelibor: piano

Toccata Classics 0265

2. Bohuslav Martinu

Etudes et polkas H 308 : Livre I : Polka en La Maj

Michal Masek: piano

Emi classics 0269162

3. Ernesto NazarethOdeon (tango)

Arthur Moreira-Lima : piano

Pro Arte 144

4. Alexandre Tansman

20 pièces faciles pour piano sur des mélodies populaires polonaises: n° 15 allegro / polka

Danny Zelibor: piano

Toccata Classics 0265

Bedrich Smetana

Quatuor à cordes n°1 en mi min T 116 (De ma vie) : 1. Allegro vivo appassionato; 2. Allegro moderato a la polka

Quatuor Alban Berg: Gunter Pichler, Gerhard Schulz violons, Thomas Kakuska: alto / Valentin Erben: violoncelle Warner classics 0825646090334/1

Jaramir Vejvoda / Wladimer Timm / Lew Brown

Beer barrel polka (roll out the barrel)

The Andrews Sisters / Glenn Miller Orchestra

Direction Glenn Miller

RCA 09026 63113 2

Dmitri Chostakovitch

Moscou-Tcheryomouchki op 105 1. Polka et galop (Acte II); 2. Ballet

Orchestre de Philadelphie

Direction Riccardo Chailly

Decca 4525972

Charles Auguste de Bériot

12 scènes ou caprices opus 109 pour violon 1. La polka; 2. La fougue; 3. La consolation

Bella Hristova: violon

Naxos 8572267

Johann Strauss fils

1. Herz-schmerz-polka; 2. Bauhandwerker-polka

King's Singers

Sabine Meyer: clarinette

Manuel Barrueco: guitare

Georg Hortnagel: contrebasse

EMI 7450472

Viktor Kalabis

Quatuor à cordes n°1 op 6 : 2.Alla polka

Quatuor kocian : Pavel Hula, Milos Cerny: violons, Zbynek Padourek: alto / Vaclav Bernasek: violoncelle

Praga 250262

Domenico Scarlatti

Sonate en La Maj K 39 L 391 / Transcription pour accordéon chromatique

Teodoro Anzellotti : Accordéon

Winter winter 910062-2

Witold Lutoslawski

Petite suite pour orchestre 2. Polka hourra; 3. Chanson; 4. Danse

Orchestre de l'Académie Beethoven

Direction Ewa Strusinska

Delos 3463

Bela Bartok

6 Danses populaires roumaines Sz 56 BB68 1. Danse du bâton; 2. Danse de la ceinture; 3. Trépigneuse; 4. Danse de bucium; 5. Polka roumaine; 6. Danse précipitée

Varduhi Yeritsyan : piano

Crec Audio 09072

Giacomo Puccini

La fanciulla del West : Alla polka alle palme (Acte I)

Athos Cesarini / Attilio Barbesi / John Ciavola / Angelo Mercuriali

Chœur de la RAI de Rome

Orchestre Symphonique de la RAI de Rome

Direction Arturo Basile

Walhall 0355

Eugène Ysaye

Sonate en ré mineur opus 27 n° 3 pour violon en 1 mouvement

Gilles Apap: violon

Apapaziz Productions 00106

Henryk Gorecki

Kleines requiem fur eine polka op 66 pour 13 instruments et piano 4.Adagio Cantabile

Valeriz Debaele: flûte

Dimitri Baeteman: hautbois

Ensemble Emanon

Direction Raf de Keninck

Phaedra 92053

Serge Rachmaninov / Franz Behr adaptation de Lachtäubchen

Polka de WR

Vladimir Horowitz: piano

DGG 4194992