Le programme musical de Denisa Kerschova: Qui suis-je ? un tableau !

Une Nuit à Venise / Eine Nacht in Venedig de JOHANN STRAUSS

Jeudi 29 décembre, à 20h00 / Opéra de Lyon

Opéra comique en trois actes, 1883

Livret de Friedrich Zell et Richard Genée

Version de Erich Wolfgang Korngold et Ernst Marischka (1923)

Direction musicale: Daniele Rustioni

Mise en scène et réécriture des dialogues Peter Langdal

Chorégraphie Peter Friis

Duc Guido: Lothar Odinius

Delacqua: Piotr Micinski

Barbara: Caroline MacPhie

Annina: Evelin Novak

Caramello: Matthias Klink

Pappacoda: Jeffrey Treganza

Ciboletta: Jasmina Sakr

Enrico: Bonko Karadjov

Chef des Chœurs: Philip White

Orchestre et Chœurs de l'Opéra de Lyon

En allemand / Nouvelle production, en coproduction avec l'Opéra de Graz / En partenariat avec le Royal Opera House de Muscat

Quoi de plus propice aux quiproquos qu’un carnaval ? À l’abri des masques, on cache, on enlève, on séduit. Et l’on se trompe soi-même, jusqu’à finir aux bras d’une espiègle cuisinière, ou livrer malencontreusement à son patron celle qu’on aime.

L'histoire

Un duc volage, un vieux sénateur jaloux, une épouse trop jeune et trop jolie pour rester auprès de son barbon de mari, un séduisant neveu, un jeune cuisinier intrépide, quelques jeunes filles à marier et un barbier plein de ressources pour mener la danse… Tous ces personnages auront une nuit pour dénouer l'écheveau embrouillé des quiproquos nés de la jalousie du vieux Delacqua et de son désir de soustraire la belle Barbara aux regards du Duc d'Urbino.

Quelle musique voyez-vous sur "La décalcomanie" de René Magritte, 1966: le vendredi Allegretto diffuse le choix des auditeurs.

• Crédits : Crédits : © © Adagp, Paris 2016 © Photothèque R. Magritte / Banque d’Images, Ad

Pour illustrer cette semaine nous avons sélectionné un tableau issu de l'exposition «La Trahison des images» au Centre Pompidou qui présente l’œuvre de René Magritte sous un angle inédit. A travers des documents d’archives et une centaine de tableaux et dessins qui comprennent des œuvres emblématiques comme d’autres moins connues, l’exposition analyse l’intérêt du peintre surréaliste pour la philosophie.

Autour de Magritte

Magritte, Ceci n'est pas une biographie

• Crédits : DR

Charles Singullier est un employé ordinaire qui, pour une fois, se permet une petite originalité : il s'achète un chapeau melon au marché aux puces des Marolles à Bruxelles. Une fois le chapeau posé sur la tête, rien ne sera plus pareil pour Charles : il est victime d'hallucinations issues de l'oeuvre de Magritte. Et plus moyen d'enlever ce chapeau sauf s'il perce le mystère des tableaux de Magritte ! Une oeuvre qui s'interroge sur le sens des mots et des images et qui entraîne Charles dans un jeu de piste qui l'amènera à mieux comprendre Magritte, à le croiser, mais aussi à s'interroger sur lui-même, sur l'amour et sur la place de la fantaisie dans sa vie.

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Nino Rota

Fellini 8 1/2

Savina Carlo: Direction

GENERAL MUSIC France 803 030

Giacomo Puccini

Madame Butterfly : Un bel dì vedremo (Acte II) Air de Butterfly

Orchestre de L' Academie Sainte-Cecile De Rome

Antonio Pappano; direction

Angela Gheorghiu Soprano

WARNER CLASSICS 0825646190478/2

Erik Satie

3 morceaux en forme de poire pour piano à 4 mains : Manière de commencement / Prolongation du même / Lentement / Enlevé / Brutal / En plus / Redite

Aldo Ciccolini et Gabriel Tacchino Piano

EMI CLASSICS 685866 2

Peter Illich Tchaikovsky

Le Lac des cygnes : Acte II : N°13 Danse des cygnes : Tempo di valse / Moderato assai / Tempo di valse / Allegro moderato / Andante

Orchestre Symphonique de Londres dirigé

André Prévin: direction

WARNER CLASSICS 0190295974893

Franz Schubert

Das Abendrot D 236

Choeur Arnold Schoenberg

Erwin Ortner: direction

Barbara Moser Piano

TELDEC 4509-94546-2/2

Maurice Ravel

Miroirs : Une barque sur l'océan

Anna Vinnitskaya: piano

NAIVE RECORDS V 5284

Pierre Boulez

Dialogue de l'ombre double : Transition V à VI / Strophe VI / Sigle final

Alain Damiens: clarinette

Andrew Gerzso

DEUTSCHE GRAMMOPHON 457605-2

Jean-Sébastien Bach

L'offrande musicale BWV 1079 : Canon a 2 cancrizans / Canon a 2 violoni in unisono / Canon a 2 per motum contrarium / Canon a 2 per augmentationem / Canon a 2 per tonos

Musica Antiqua de Cologne

Reinhard Goebel: direction

ARCHIV PRODUKTION 413642-2

Giuseppe Verdi

Messa da requiem : Dies irae

Orchestre Philharmonique de Berlin dirigé

Claudio Abbado: direction

Orchestre Philharmonique de Berlin Chœur

Orfeon Donostiarra Chœur

Choeur de La Radio Suedoise Chœur

Choeur de Chambre Eric Ericson Choeur

Angela Gheorghiu: soprano

WARNER CLASSICS 0825646190478/5

Nico Muhly

4 études : Slow canons / Open notes

Angela Chun et Jennifer Chun: violon

Nico Muhly: claviers

HARMONIA MUNDI HMU907599

Maurice Ravel

Concerto en Sol Majeur : Adagio assai

Orchestre Philharmonique de Berlin

Seiji Ozawa: direction

Yundi Li Piano

DGG 4776593

Johann Strauss Fils

Une nuit a Venise : ouverture

Orchestre Philharmonique de Berlin

Nikolaus Harnoncourt: direction

TELDEC 3984-24489-2

Jean-Sébastien Bach

L'art de la fugue BWV 1080 : Contrapunctus n°15

Zoltan Kocsis: piano

PHILIPS 412729-2

Django Reinhardt

Nuages

Django Reinhardt: guitare solo / Hubert Rostaing: clarinette / Eugène Vees: guitare / Emmanuel Soudieux: basse /André Jourdan: batterie

VOGUE 600103

Erik Satie

Gymnopedies : Lent et grave (n°3)

Orchestre National de France

Georges Pretre: direction

EMI 7496372