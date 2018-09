Le programme musical de Denisa Kerschova : Purcell, Mendelssohn, Chostakovitch

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de l'Orchestre national de France dirigé par Emmanuel Krivine le dimanche 23 septembre à 16h à l'Auditorium de Radio France. Au programme : la première symphonie de Brahms.

L'agenda des Régions

Comédie à la fois endiablée et construite avec une précision d'horloger, airs irrésistibles qui hissent facétie, malice et tendresse à des sommets de virtuosité, tout est conçu pour que le spectateur soit ébloui. Le metteur en scène Pierre-Emmanuel Rousseau, qui fait à cette occasion ses débuts à l'OnR, compte donner panache et éclat au hâbleur magnifique qu'est Figaro, lequel trouve dans la figure du comte Almaviva un héritier blasé qu'il va s'amuser à servir, au moment où celui-ci s'embrase à la vue de la superbe Rosina, recluse dans un palais de Séville décrépi sous la haute surveillance d'un vieillard cynique... Le chef d'orchestre Michele Gamba, à la tête de l'Orchestre symphonique de Mulhouse, fait ses débuts à l'OnR.

Nous disposons de quelques invitations pour la représentation du lundi 24 septembre à 20h à Strasbourg.

Le 30e Festival de Laon offre ainsi un kaléidoscope musical associant artistes prestigieux de la scène internationale et professionnels investis dans le développement local. Avec Adam Laloum, l'Orchestre philharmonique de Radio France, Gary Hoffman, Renaud Capuçon...

Mettez Strasbourg en Musique !

Envoyez-nous vos inspirations musicales autour de la ville de Strasbourg et participez ainsi à la programmation de l'émission Allegretto du vendredi 21 septembre.

Quelle musique associez-vous à Strasbourg ? Qu'est-ce que vous aimez entendre en vous promenant dans ses rues ? Quels souvenirs musicaux gardez-vous de la capitale européenne ?

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation ou envoyez un mail à : allegretto@radiofrance.com

Programmation musicale

Félix Mendelssohn

Symphonie n°4 en La Maj op 90 (Italienne) : Allegro vivace

Orchestre Symphonique de Londres

Direction, Claudio Abbado

DECCA 4785369

Wolfgang Amadeus Mozart

La flûte enchantée : Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen Air de la Reine de la Nuit

Philharmonia Orchestra

Direction Otto Klemperer

EMI 7634512

Leo Delibes

Le Roi s'amuse : Gaillarde

Royal Philharmonic Orchestra

EMI 7633792

Henry Purcell

Fairest isle air de Vénus (Acte V) Le Roi Arthur Z 628

Lawrence Zazzo, contreténor

Quatuor de Saxophone Paragon

LANDO 280

Dmitri Chostakovitch

Suite de jazz n°2 : Valse n°2, Danse n°2 & Finale

Orchestre Royal du Concertgebouw

Direction, Ricardo Chailly

DECCA 433702-2

Dmitri Chostakovitch

Concerto pour piano et orchestre n°2 en Fa Maj op 102 : 2.Andante

Orc Philharmonique de New York

Direction, Léonard Bernstein

Sony Classic 88985483792-04

Filipe da Madre de Deus

Ostente aplausos festivos

A Corte Musical

Direction, Rogerio GoncalvesK617 PRODUCTIONS K617195

Frédéric II de Prusse

Sonate en si min pour flûte traversière : Allegro assai & Vivace

Emmanuel Pahud, flûte

Trevor Pinnock, clavecin

Jonathan Manson, violoncelle

EMI CLASSICS 0842202

Gioachino Rossini

Le Barbier de Séville : Ouverture

Orchestre de la Radio de Munich

Direction, Miguel Gómez MartínezSONY 828768042922

Riccardo Broschi

Ombra fedele anch'io tiré d'Idaspe

Vivica Genaux, mezzo-soprano

Akademie für Alte Musik Berlin

Direction, René Jacobs

HARMONIA MUNDI HMC 901778

Karol Szymanowski

Le Roi Roger : Acte I

Choeur des Jeunes

Orchestre symphonique de la Ville de Birmingham

Direction, Simon Rattle

WARNER CLASSICS 0825646200511

Igor Stravinsky

L'oiseau de feu : Danse infernale du roi Kastchei

Orchestre Philharmonique de Leningrad

Direction, Evgueni Mravinski

PROFIL PH16026

Traditionnel français

3 folksongs : Le roi s'en va-t'en chasse, Fileuse, Eho eho, arrgt de Benjamin Britten

Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano

Bengt Forsberg

DGG 463479-2

Johannes Brahms

Symphonie nº1 en ut min op 68 : 4. Adagio - Più Andante – Allegro non troppo, ma con brio – Più Allegro

Orchestre national de France

Direction Leopold Stokowski

TAHRA 668-669

Luciano Berio

Lied - arrangement pour saxophone ténor

Erwan Fagant, saxophone

CONSERVATOIRE DE PARIS CREC-AUDIO 03/029