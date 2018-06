Le programme musical de Denisa Kerschova : Purcell, Fauré, De Falla

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert du Quatuor Psophos avec Julien Martineau à la mandoline le dimanche 10 juin à 16h à La Salle des Fêtes d'Avrainville dans l'Essonne.

Au programme : Bach, Bartók, Calace...

Programmation musicale

Serge Prokofiev

Pierre et le loup arrangement pour orchestre 1. Andantino; 2. Allegro; 3. L'istesso tempo; 4. Moderato

Orchestre Philharmonique de New York

Direction Leonard Bernstein

Urania Records 121100

Wolfgang Amadeus Mozart

La Finta Giardiniera K196 : Ouverture (instrumental)

Orchestre Baroque de Fribourg

Direction Rene Jacobs

Harmonia Mundi 902126.28

Gabriel Dupont

Des enfants jouent dans le jardin

Emile Naoumoff: piano

Saphir Productions LVC 10971

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Adam : 8. Cache toy (Air) - pour soprano et ensemble instrumental

Eugenie Lefebvre: soprano

Ensemble Le Vertigo

Les belles écouteuses LBE 16

Michael Nyman

"Meurtre dans un jardin anglais" Peter Greenaway Chasing sheep is best left to shepherds

Michael Nyman Band

Direction Michael Nyman

DRG Records 9513

Henry Purcell

Le Roi Arthur Z 628 : 1. Symphony / Shepherd shepherd leave decoying (Acte II) Duo de bergères 2. Come shepherds lead up (Acte II) Choeur des bergers 3. Air (Acte II) (instrumental) 4. Prélude / What ho (Acte III) Récitatif de Cupidon

Wendy Roobol / Mijke Sekhuis

Barokopera Amsterdam

Direction Fréderique Chauvet

Ligia Digital 020226413

Olivier Messiaen

Jardin du sommeil d'amour

Garrick Ohlsson : Piano

Jeean Laurendeau: Ondes Martenot

Orchestre Symphonique de Saint-Louis

Direction Hans Vonk

Arch Media 5186320

Gabriel Fauré

I/ Le jardin clos op 106 : 1. Quand tu plonges tes yeux dans mes yeux; 2. Dans la Pénombre II/ Mirage opus 113 : jardin nocturne

Camille Maurane: Baryton

Lily Bienvenu: Piano

SCP 500910

Claude Debussy

Estampes L108 3. Jardin sous la pluie

Marie Vermeulin : piano

Printemps des arts de Monte Carlo 1018

Piotr Illich Tchaikovsky

La belle au bois dormant op 66 : Acte I : Scène n°5 : Allegro vivo : le jardin du palais

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Direction Antal Dorati

Philips 4207922

Antonio Vivaldi

Il Tigrane RV 740 / La virtù trionfante dell'amore e dell'odio RV 740 : Care pupille (Acte II) Air de Mitridate

Nicholas Scott, ténor

Les arts Florissants

Direction William Christie

Harmonia Mundi 8905283

Gabriel Fauré / Orchestrateur Henry Rabaud

Dolly opus 56 - Arrangement pour orchestre 1. Le jardin de Dolly; 2. Kitty-valse; 3. Tendresse; 4. Le pas espagnol

Orchestre Symphonique de Boston

Direction Seiji Ozawa

DGG 4230892

Manuel de Falla

Nuits dans les jardins d'Espagne : III. En los jardines de la Sierra de Córdoba - pour piano et orchestre

Alicia de Larrocha: piano

Orchestre Philharmonique de Londres

Direction Rafael Fruhbeck de Burgos

Decca 4339082

Maurice Ravel

Quatuor à cordes en Fa Maj : 2. Assez vif très rythmé

Quatuor Psophos : Eric Lacrouts, Bleuenn Le Maître (violons), Cécile Grassi: alto / Guillaume Martigne: violoncelle

Klarthe 049

Maurice Ravel

Ma mère l'oye / Transcription pour quintette à vent et piano 1. Entretiens de la belle et la bête; 2. Le jardin Féérique

Claire Désert: piano

Quintette Moragues: Michel Moragues: flûte traversière, Pascal Moragues: clarinette, Pierre Moragues: cor, David Walter: Hautbois, Patrick Vilaire: Basson

Le chant du Monde 2781116