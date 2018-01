Le programme musical de Denisa Kerschova : Purcell, Debussy, Koechlin

Mettez Nantes en Musique !

Envoyez-nous une photo de votre lieu préféré à Nantes !

Que ce soit un passage, une rue, un banc dans un parc, les quais, un lieu qui vous est cher et que vous associez à une musique. Alors munissez-vous de votre appareil photo ou bien de votre téléphone portable et envoyez la photo avec votre choix musical à l'adresse allegretto@radiofrance.com (n'oubliez pas d'indiquer votre nom et l'adresse du lieu).

Vous allez ainsi élaborer la programmation musicale du jour à partir de votre photo. Les choix musicaux seront diffusés à l'antenne dans Allegretto le vendredi 2 février et les plus belles photos seront projetées durant l'émission en direct et en public du Kiosque de La Folle Journée de Nantes.

Mettez Nantes en musique et venez-nous rejoindre à partir de 11h !

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de Jean-Bernard Pommier à l'Auditorium Saint-Pierre des Cuisines à Toulouse le lundi 29 janvier à 20h.

Complice du Ravel de L’Enfant et les sortilèges, amie des compositeurs, plutôt bonne pianiste, Colette sera même critique aux côtés de Claude Debussy dans le quotidien Gil Blas. Mais c’est en croqueuse de l’air et du temps qu’elle revendique ses guerres et ses amours mélomanes.

Programme :

Ravel : Sonatine

Fauré : Première Valse Caprice, op 30

Fauré : Troisième Impromptu, op 34

Debussy : La Puerta del Vino, Bruyères, Feux d'artifices (Préludes)

Debussy : Prélude, Sarabande, Toccata (Prélude pour le piano)

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Aujourd'hui, ce sont les résultats ! Voici les différents noms que vous avez décidé de donner à cette sonate :

"La promenade de l’enfant" Christophe; "Le prince et la sorcière" Félix; "La volage" Michel; "Jeux de lumière sur l'eau claire" Anne-Laure...

Quelle musique voyez-vous sur le tableau "Nu couché" de Pablo Picasso (1932) ?

, © Succession Picasso -Gestion droits d'auteur

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 26 janvier en vous inspirant du tableau "Nu couché" de Pablo Picasso (1932).

Ce tableau est actuellement visible Musée Picasso à Paris dans le cadre de l'exposition "Picasso 1932. Année érotique" jusqu'au 11 février 2018.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.

Programmation musicale

Joseph Haydn

Symphonie en La Maj HOB I : 87 : 1.Vivace

New York Philharmonic

Direction Léonard Bernstein

Sony Sm2K 47550

Joseph Haydn

Die Schöpfung HOB XXI : 2 : Holde Gattin dir zur Seite (3ème partie) Duo Adam et Eve

Lucia Popp / Kurt Ollmann

Chœur et Orchestre de la radio bavaroise

Direction Leonard Bernstein

DGG 4310352

Charles Koechlin

Paysages et marine opus 63 bis pour flûte traversière clarinette, piano et trio à cordes

1. Ceux qui s'en vont au large dans la nuit

2. Soir d'angoisses

3. La chanson des pommiers en fleurs

4. Paysage d'Octobre

5. Chant de pêcheurs

6. Dans les grands champs

7. Poème virgilien

Ensemble Initium : Edouard Sabo (flûte), François Lemoine (clarinette)

Ensemble contraste : Arnaud Thorette: violon, Maria Mosconi: alto, Antoine Pierlot: violoncelle, Johan Farjot: piano

Timpani 1C1198

Hans Zimmer

Gladiator Rhapsody pour piano

Lang Lang: piano

Sony Classical 88985466782

Pietro Antonio Fiocco

Sonate en sol mineur Pour flute a bec guitare et violoncelle : Grave-vivace-largo-allegro

Hugo Reyne: Flûte à bec, Jean Luc Tamby: guitare, Emmanuel Jacques: violoncelle

Cypres 3616

Bohuslav Martinu

Kytice H 260 - pour choeur d'enfants et orchestre

1. 1ère partie : Selanka (Idylle)

2. 2ème partie : Koleda (Carol : Adam et Eve)

Chœur Philharmonique de Prague

Orchestre Symphonique de la radio de Prague

Direction Tomas Netopil

Supraphon 42202

Henry Purcell

Air pour piano

Alfred Cortot : piano

Biddulph Recordings LHW 020

Henry Purcell

Sleep Adam and take thy rest Z 195 - pour mezzo- soprano et basse continue

Janet Baker : mezzo-soprano

Martin Isepp: clavecin

Ambroise Gauntlett: Basse de viole

Emi classics 9037742

Henry Purcell

Sleep Adam and take thy rest Z 195 - pour soprano et basse continue

Jill Feldman: soprano

Davitt Moroney: orgue

Arcana A430

Traditionnel Armenie (Vache Sarafyan/ Komitas : arrangeurs)

Krunk ( La grue ) - arrangement pour duduk violoncelle et piano

Vache Sarafyan : piano / Emmanuel Hovhannisyan: Duduk, Alexander Chaushian: violoncelle

Direction Eduard Topchjan

BIS 1948

Alessandro Scarlatti

Caino ovvero Il primo omicidio : Mio sposo al cor mi sento (2ème partie) Duo Eve Adam

Dorothea Roscmann / Richard Croft

Akademie Fur Alte Musik de Berlin

Direction René Jacobs

Harmonia Mundi 90164950

Domenico Scarlatti

Sonate pour clavecin en fa dièse min K 25 - version pour harpe

Adeline de Freissac : harpe

L'autre distribution Vivifel 12

Arvo Part

Magnificat - pour soprano et choeur a cappella

Bronwyn Thies-Thomson: soprano

The trinity Choir

Direction Daniel Taylor

Sony Classical 19075801822

Ludwig Van Beethoven

Sonate n°28 en La Maj op 101

1. Etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung

2. Lebhaft marschmässig

Jean Bernard Pommier: piano

Erato 3984234222

Samuel Barber

Agnus Dei - arrangement pour choeur d'hommes a cappella / d'après l'Adagio pour cordes

Chœur du King's College de Cambridge

Direction Stephen Cleobury

Emi Classics 50999 6 09004 2 5

Claude Debussy

_1. Minstrels (extrait des préludes : Premier Livre ) arrangement pour violon et piano (Pablo Casals)

_Christian Svarfvar: violon

Roland Pontinen : piano

BIS 2183