Le programme musical de Denisa Kerschova : Pique-nique

Des motets de Jean-Sebastien Bach le vendredi 9 juin à 20h dans l’Eglise du Sacré Coeur -Saint Jean Bosco à Dijon :

Programme :

Jean-Sébastien Bach :

Jesu meine Freude Motet BWV 227

Ich lasse dich nicht Motet BWV Anh. 159

O Gott, du frommer Gott BWV 767

Singet dem Herrn Motet BWV 225

Lobet den Herrn, alle Heiden Motet BWV 230

Solistes et choeur de l'Opéra de Dijon

Nicolas Bucher, orgue

Direction : Anass Ismat

Quelle musique voyez-vous sur "Terrasse de café le soir", de Vincent Van Gogh (1888)

Envoyez-nous vos inspirations musicales autour de ce tableau et participez ainsi à la programmation de l’émission Allegretto du vendredi 9 juin.

Ce tableau sera visible du 23 juin au 10 septembre 2017 à la Grande halle de La Villette dans le cadre de l'exposition : "Imagine Van Gogh, une exposition immersive".

Programmation

(générique) Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Georg Friedrich Haendel

Theodora HWV 68 : Ouverture (1ère partie) (instrumental)

Orchestre du siècle des Lumières

Direction William Christie

Glyndebourne GFOCD 1496

Heinrich Ignaz Von Biber

Trombet undt musicalischer Taffeldienst à 4 - version avec chant sur la chaconne :

1. Intrada

2. Gavotte/ Gigue

3. Sonatine chaconne

Michael Oman

Ars Antiqua Austria

Direction Gunar Letzbor

Pan Classics 10300

Kezako

Giora Feidman

Ballade for a Klezmer

Feidman Giora Trio

DGG 4473122

Vincent Youmans / Irving Caesar / Otto Harbach

No no nanette (film ) Tea for Two

12 violoncellistes de l'Orchestre Philharmonique de Berlin

EMI 5577892

Paul Hindemith

Tafelmusik :

1/ Intermezzo

2/ Trio pour orchestre à cordes

3/ Valse

Orchestre Symphonique de la Radio de Berlin

Orchestre Symphonique des jeunes de Marzhan_Hellersdorf

Direction Jobst Liebrecht

Wergo 67282

Claude Debussy

Ariettes oubliées : l'ombre des arbres dans la rivière

Frederica Von Stade, mezzo-soprano

Dalton Baldwin, piano

EMI 7640972

Darius Milhaud

Souvenir du Boeuf sur le toit (medley)

Clement Doucet / Jean Wiener

Emi classics 5099972570326

Johann Christoph Bach

Meine Freundin du bist schön : Mein Freund ist mein (Air de soprano et trio soprano haute-contre et basse)

Marioan Flores (soprano) / Paulin Bundgen (haute-contre) / Christian Immler (basse)

Ensemble Clématis

Direction Leonardo Garcia Alarcon

Ricercar 323

Gramophone

Richard Adler / Jerry Ross

The Pyjama Game (Opening) and Racing With The Clock

Eddie Junior Foy

Orchestre Dirigé par Ray Heindorf

CBS 32196

Jean Philippe Goude

Picnic music

Ensemble Jean Philippe Goude

Hopi Mesa 3063932

Georg Philipp Teleman

Quatuor en Sol Maj TWV 43 : G6 : 2.Vivace - Moderato - Vivace

Musica Antiqua de Cologne

Direction Reinhardt Goebel

Archiv Produktion 4276192

Déodat de Severac

Baigneuses au soleil pour piano

Aldo Ciccolini : piano

Emi Classic 6858502

Benjamin Britten

La belle est au jardin d'amour

Felicity Lott, soprano

Graham Johnson: piano

Collins 703922

Wolfgang Amadeus Mozart

Quatuor a cordes n°17 en Si bémol Maj K 458 la chasse :

1. Menuetto moderato trio (mvt 2

2. Adagio (mvt 3)

3. Allegro Assai (mvt 4)

Quatuor Alban Berg

Teldec 844081

Joseph Kosma

BOF du film "Le déjeuner sur l'herbe" de Jean Renoir : Epilogue et générique

Paul Meurisse (Pr Etienne Alexis) / Catherine Rouvel (Nénette), Fernad Sardou (nino), Jacqueline Morane (Titine), Jean pierre Granval (Ritou), Charles Blavette (le berger)

Auvidis Travelling K 1513

Jean Sébastien Bach

Lobet den Herrn alle Heiden BWV 230

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Outhere LPH 002