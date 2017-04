Le programme musical de Denisa Kerschova : Pâques

On vous offre des places !

Concert au XXIe Festival de Pâques le vendredi 21 avril 2017 à Deauville, salle Elie de Brignac

Distribution :

Liya Petrova, Perceval Gilles : violon

Adrien La Marca, Mathis Rochat : alto

Jérôme Pernoo, Bruno Philippe : violoncelle

Jérôme Ducros : piano

Programme :

Dimitri Chostakovitch : Quintette pour piano et cordes opus 57

Piotr Illitch Tchaïkovski : Souvenir de Florence pour sextuor à cordes opus 70

Progammation

(générique) Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Leos Janacek

L'affaire Makropoulos : Acte 1 : prélude

Orchestre de l'Opéra national anglais

Direction : Charles Mackerras

Chandos 3138

Anton Stepanovitch Arenski

Quintette en Ré Maj op 51 - pour 2 violons alto violoncelle et piano : Scherzo : Allegro vivace (mvt 3)

Lilya Zilberstein: piano / Dora Schwarzberg, Lucia Hall : violons / Nora Romanoff-Schwarzberg :Alto / Mark Drobinsky : violoncelle

EMI 2670512

Kezako

Jean Sébastien Bach

L' Offrande musicale BWV 1079 :

1. Canon a 2 violoni in unisono

2. Canon a 2 cancrizans

3. Canon a 2 per motum contrarium

4. Canon a 2 per augmentationem

Musica Antiqua de Cologne

Direction : Reinhard Goebel

Archiv Produktion 4136422

Jean Sébastien Bach

La Passion Selon Saint Matthieu : Aus Liebe will mein Heiland sterben (2ème partie) Air de soprano

Barabra Bonney, soprano

The English Baroque Soloists

Direction : John Eliot Gardiner

Archiv Produktion 4276482

Maurice Ravel

Alborada del gracioso pour piano extrait de miroirs

Dinu Lipatti : piano

Emi 7630382

Peter Illich Tchaikovsky

Concerto pour violon en Ré Maj op 35 : Allegro Vivacissimo

Lisa Batiashvili : violon

Staaskapelle de Berlin

Direction : Daniel Barenboim

DGG 4796038

Franz Liszt

Via crucis S 53 pour solistes choeur mixte et piano :

Introduction vexilla regis

Station n°1 : Jésus est condamné à mort

Station n°2 : Jésus est chargé de sa croix

Station n°3 : Jésus tombe pour la première fois

Station n°4 : Jésus rencontre sa très sainte mère (instrumental)

Via crucis S 53 : Station n°5 : Simon le cyrénéen aide Jésus à porter sa croix

Station n°6 : Sancta Veronica

Furio Zanasi : baryton

Ulrich Rausch : basse

Choeur de la radio Suisse Italienne

Direction : Diego Fasolis (piano)

Naxos 8553786

Nicolas Rimski-Korsakov

La grande Pâque russe ouverture op 36

Orchestre de Cleveland

Direction : Lorin Maazel

Decca 4806627

Richard Wagner

La chevauchée des Walkyries (Acte III scene 1)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction Herbert Von Karajan

DGG 4291682

Enrique Granados

Quintette en sol min op 49 - pour piano et quatuor à cordes : Allegretto quasi andantino

Gabriela Montero: piano / Alissa Margulis, Geza Hosszu-Legocky: violons, Lida Chen : alto / Natalia Margulis: violoncelle

EMI classics 0708362

Franz Xaver Richter

1ère leçon du vendredi Saint

Ensemble Stradivaria

Direction : Daniel Cuiller

Cypres Records 1624

Ludwig Van Beethoven

Sonate n°3 en La Maj op 69 :

1. Scherzo allegro molto ( mvt 2)

2. Adagio Cantabile 1'33'' (mvt 3)

2. Allegro Vivace 7'14'' (mvt 4)

Jérôme Pernoo : violoncelle

Jérôme Ducros : piano

Ligia 030220209