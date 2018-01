Le programme musical de Denisa Kerschova : Pachelbel, Debussy, Villa-Lobos

Mettez Nantes en Musique !

Envoyez-nous une photo de votre lieu préféré à Nantes !

Que ce soit un passage, une rue, un banc dans un parc, les quais, un lieu qui vous est cher et que vous associez à une musique. Alors munissez-vous de votre appareil photo ou bien de votre téléphone portable et envoyez la photo avec votre choix musical à l'adresse allegretto@radiofrance.com (n'oubliez pas d'indiquer votre nom et l'adresse du lieu).

Vous allez ainsi élaborer la programmation musicale du jour à partir de votre photo. Les choix musicaux seront diffusés à l'antenne dans Allegretto le vendredi 2 février et les plus belles photos seront projetées durant l'émission en direct et en public du Kiosque de La Folle Journée de Nantes.

Mettez Nantes en musique et venez-nous rejoindre à partir de 11h !

à lire aussi article Mettez Nantes en Musique !

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de la violoncelliste Olivia Gay et de l'Orchestre Pasdeloup le vendredi 2 février à 20h30 à La Salle Cortot à Paris.

Au programme, des œuvres de Philippe Hersant, Pēteris Vasks, Zoltan Kodaly et Thierry Maillard.

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Sonate en Ré Maj L 14 K 492 de Scarlatti par Scott Ross au clavecin

Programmation musicale

Jean Sébastien Bach

1. Suite n° 1 en sol majeur BWV 1007: gigue

2. Suite n° 3 en ut majeur BWV 1009 : gigue

3. Suite n° 2 en ré mineur BWV 1008: gigue

Hopkinson Smith: théorbe

Naive records 8937

Traditionnel

Nobody's jig Mr Lane's maggott

Les witches

Alpha 502

Vincent D'Indy

Trio en forme de suite opus 98 pour violon , violoncelle et piano

1: Air

2. Gigue

Jacques Prat: violon

Emmanuel Gaugué: violoncelle

Kun Woo Paik: piano

Valois 4678

Robert Schumann

4 Klavierstücke opus 32

1. Scherzo Opus 32 n° 1

2. Gigue opus 32 n° 2

3. Romance opus 32 n° 3

4. Fuguette opus 32 n° 4

Cedric Pescia: piano

Claves 50150809

Georg Friedrich Haendel

1. Radamisto HWV 12a : Gigue

2. Siroe roi de Perse HWV 24 : Gigue

3. Jules César en Egypte HWV 17 : Gigue

Orchestre de chambre de Bâle

Direction Sergio Ciomei

Sony Classical 88697075912

Arnold Schoenberg

Suite opus 25 : Gigue pour piano

Glenn Gould: piano

Sony Classical 52664

Arnold Schoenberg

Suite op 29 : Gigue - pour 2 clarinettes clarinette basse trio à cordes et piano

Karel Dohnal, Milan Polak: clarinettes

Vit Spilka: clarinette basse

Jaromir Klepac: piano

Quatuor Prazak

Praga 250276

Jean Sébastien Bach

1. Prélude et fugue BWV 867

2. Partita n°1 en Si bémol Maj BWV 825 : Gigue

Andras Schiff: piano

ECM 0028948144747

Johann Pachelbel

Canon et gigue en Ré Maj P 37 pour 3 violons et basse continue

1. Canon

2. Gigue

Harmonie Universelle

Direction Florian Deuter

Eloquentia 0606

Domenico Scarlatti

Sonate en Ré Maj L 14 K 492

Scott Ross: clavecin

INA 14

William Walton

Partita Giga burlesca pour orchestre

Orchestre de Cleveland

Direction George Szell

CBS MPK 46732

Riccardo Tesi

Lanterna magica

Riccardo Tesi: Melodeon

Alberto Balia: guitare

Music et Words 4001

Extrait "The Artist" de Michel Hazanavicius avec Bérénice Bejo et Jean Dujardin

Ludovic Bource

Peppy and George

Brussels jazz orchestra

Sony 88697978952

Heitor Villa Lobos

Bachianas brazileiras n° 7 / Giga pour orchestre

Orchestre Symphonique de Nashville

Direction Kenneth Schermerhorn

Naxos 855746062

Thierry Maillard

Adagio

Olivia Gay: violoncelle

Prague Concert Philharmonic

Direction Jan Kucera

Naive records

Code ISRC Code ISWC

Antonio Vivaldi

Sonate n°7 en sol min rv 42preludio - pour violoncelle all'inglese et ensemble instrumental :

1. Allemande (mvt 2)

2. Largo (mvt 3)

3. Gigue (mvt 4)

Lachrimae consort

Natives 09

Claude Debussy

Images: Gigues

Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction Mikko Franck

RCA red Seal 88697 528602