Le programme musical de Denisa Kerschova : "La musique, une pompe à gonfler l'âme" Milan Kundera

Le concert de Kate Lindsey avec l'Orchestre de Paris le jeudi 18 mai à 20h30 à La Philharmonie de Paris dans Les Chants d'Auvergne de Canteloube :

L’hommage si charmant de Canteloube à sa région natale et le luxuriant Daphnis et Chloé : c’est la nature même qui se trouve magnifiée. Quant à l’orchestration de Ravel des Tableaux d’une exposition, son exceptionnelle réussite a quelque peu relégué dans l’ombre l’original pour piano de Moussorgski.

Maurice Ravel : Daphnis et Chloé, suite n° 2

Joseph Canteloube : Chants d’Auvergne, extraits

Modeste Moussorgski : Tableaux d´une Exposition, orchestration de Maurice Ravel

Kate Lindsey : mezzo-soprano

Orchestre de Paris

Thomas Hengelbrock, direction

Quelle musique voyez-vous sur "Gelée blanche, jeune paysanne faisant du feu" de Camille Pissaro, 1888 ?

, © Rmn-Grand Palais (musée d’Orsay) / Photo Hervé Lewandowski

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 12 mai en vous inspirant du tableau : "Gelée blanche, jeune paysanne faisant du feu" 1888) de Camille Pissaro (1830-1903).

Actuellement visible au Musée du Luxembourg à Paris dans le cadre de l'exposition "Pissaro à Eragny, La nature retrouvée", du 16 mars au 9 juillet 2017.

Programmation

(générique) Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Antonio Vivaldi

Gloria RV 589 :

1. Gloria in excelsis Deo

2. Et in terra pax

3. Laudamus te

Choeur Monteverdi

Solistes Baroques Anglais

Direction John Eliot Gardiner

Philips 4625972

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie n°25 en sol min K 183 : 1.Allegro con brio

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction Leonard Bernstein

DGG 4292212

Kezako

Louis Thirion

Trio pour piano violon et violoncelle : 4.Joyeusement animé

Laurent Wagschal: piano / Solenne Paidassi: violon / Sebastien Van Kuijk : violoncelle

Timpani: 1C1237

Max Bruch

Romance en Fa Majeur opus 85

Guy Braunstein: violon

Orchestre Symphonique de Bamberg

Direction Ion Marin

Challenge Classics 72580

Heitor Villa Lobos

Bachianas brasileiras no. 5 : Aria (cantilena)

Elina Garanca, mezzo-soprano

Staastkapelle de Dresde

Direction Fabio Luisi

DGG4776231

J'aurais voulu être là

Anton Dvorak

Symphonie n° 9 en mi mineur opus 95 B 175 (du nouveau monde) : 4.Allegro con fuoco

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Direction Vaclav Neumann

Supraphon 40902

Gabriel Fauré

Pavane en fa dièse mineur opus 50 pour trompette et paino

Guy Touvron: trompette / Jacqueline Bourgues Maunoury: piano

Ligia 010531617

Félix Mendelssohn

Fantaisie en fa dièse mineur opus 28 " sonate écossaise" : 1. Con moto agitato; 2. Allegro con moto; 3. Presto

Shani Diluka: piano

Mirare 062

Frantisek Ignac Antonin Tuma

Partita a quattro en ré mineur : 1. Andante; 2. Presto; 3. Arietta-Andante; 4. Menuet Trio Menuet; 5. Presto

Concerto Italiano

Direction Rinaldo Alessandrini

Naive OP 30436

Wolfgang Amadeus Mozart

La clémence de Titus : "Parto ma tu ben moi" (Acte I) Air de Sesto

Kate Lindsey : mezzo

Le cercle de l'Harmonie

Direction Jeremie Rohrer

Alpha 142717

Ludwig Van Beethoven

Quintette en Mi bémol Maj op 16 : 2.Andante

Sebastian Manz: clarinette / Marc Trenel: Basson / David Fernandez-Alonso: cor / Ramon Ortega Quero : hautbois / Herbert Schuch : piano

Indesens 039