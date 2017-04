Le programme musical de Denisa Kerschova : Dans l'atelier imaginaire d'Auguste Rodin

On vous offre des places !

Gagnez deux places de cinéma pour l'UGC Ciné Cité de Bordeaux le mardi 25 avril à 19h : vivez en direct la représentation de La Fille de Neige de Rimski-Korsakov en direct de l'Opéra Bastille à Paris, comme si vous y étiez.

Quelle musique voyez-vous sur les "Trois Ombres" de Auguste Rodin, vers 1885-1889 ?

Envoyez-nous vos inspirations musicales autour de cette oeuvre et participez ainsi à la programmation de l’émission Allegretto du vendredi 21 avril.

Dans le cadre de l'exposition Rodin, l'exposition du centenaire du 22 Mars 2017 au 31 Juillet 2017 au Grand Palais à Paris.

, © Musée des beaux-arts de Quimper / Bernard Galéron

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

César Franck

Quintette en fa min pour piano et cordes (extrait) : Lento son molto sentimento

Samson François, Piano

Quatuor Bernede

EMI 7629522

Franz Schubert

Sakontala : Ouverture

Orchestre Philharmonique de Brême

Bernius Frieder, direction

CARUS CARUS 83.218

Takashi Yoshimatsu

Symphonie n°1 op 40 pour orchestre (extrait) : Arc-en-ciel. Moderato

Orchestre Philharmonique de la BBC

Sachio Fujioka : direction

CHANDOS CHOS CHAN 9838

Igor Stravinski

Le baiser de la fée (extrait) : Pas de deux : Coda; Scène IV : Epilogue berceuse of the eternal dwellings

Orchestre Philharmonique de la Scala de Milan

Riccardo Muti : direction

SONY SK 58949

Serge Rachmaninov

Francesca da Rimini (extrait); Prekasnaya Ginevra (2ème tableau Sc 1)

Sergei Leiferkus (Lanceotto Malatesta) Baryton

Maria Gulegina (Francesca) Soprano

Serguei Larine (Paolo) Ténor

Orchestre symphonique de Goteborg

Neeme Jarvi : direction

DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 453455-2

Rubrique cinéma : Film Camille Claudel de Bruno Nuytten, sorti en 1988

Gabriel Yared / Bruno Nuytten, réalisateur

BOF Camille Claudel : Portrait

Orchestre non identifié

Harry Rabinowitz : direction

Bruno Fontaine (d'après l'opérette de Maurice Yvain et Alain Barde)

Générique final du film Pas sur la bouche (Alain Resnais)

Bruno Fontaine, direction

NAIVE V 4972

Ernest Chausson

Chant nuptial op 15 - version pour choeur de femmes à 4 voix et piano

Aya Okuyama : piano

Choeur Luce Del Canto

NO MAD MUSIC NMM008

Gustav Mahler

Symphonie n°1 en Ré Maj "Titan" : Feierlich und gemessen ohne zu schleppen

Orchestre Philharmonique d'Israël

Zubin Mehta, direction

DECCA 4821847-4821848

Wolfgang Amadeus Mozart

Rondo en la min K 511 - pour piano

Maria Joao Pires, piano

DENON C37-7388

Georg Friedrich Haendel

L'Allegro il Penseroso ed il Moderato (extrait) : As steals the morn upon the night (3ème partie) Duo Penseroso et Moderato

Maldwyn Davies, ténor

Patrizia Kwella, soprano

Solistes Baroques Anglais

John Eliot Gardiner : direction

ERATO ECD 880 752

Nicolas Rimski-Korsakov

La fille de neiges (extrait) : Danse des bouffons (Acte III)

Orchestre Philharmonique de New York

Leonard Bernstein : direction

SONY SMK 47600

Mick Micheyl, Chant

Les bourgeois de calais

YVON CHATEIGNER 133272